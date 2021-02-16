4 причины купить УЗИ-аппараты Mindray в частную клинику

УЗИ-сканеры китайской компании Mindray позволяют получать диагностические изображения высокой точности. Современное устройство и продуманные конструктивные особенности делают процесс диагностики практически полностью автоматизированным.

Компания предлагает клиникам купить китайский УЗИ аппарат и сканеры различных моделей, поэтому выбрать подходящий вариант, исходя из конкретных задач, будет несложно. Цены на продукцию «Миндрей» конкурентоспособны.

Сканеры востребованы как в частных медицинских кабинетах, так и в многофункциональных лечебных и диагностических учреждениях. На диагностику, осуществляемую любой линейкой УЗИ-оборудования «Миндрей», не влияет рост, вес и возраст пациента.

4 преимущества использовать УЗИ-аппараты Mindray

Возможность подобрать подходящий аппарат в нужном ценовом диапазоне. Линейка приборов Resona базируется на цифровой платформе ZST+ с максимально возможным уровнем детализации. Серии DC и DP относятся к бюджетному оборудованию.

Используемые технологии X-Insight и mQuadro улучшают степень проникновения сигнала.

Производительность сканеров улучшается благодаря совместимости с датчиками ComboWave и 3T. Любая серия сканеров, как стационарных, так и портативных, имеет интуитивно понятное управление. Врач легко изменит параметры работы аппарата, обращаясь к режиму настроек. Это позволяет использовать возможности ПО. На одном экране прибора может быть выведено 2, 3, 4 изображения. Функция сканирования дополнительно увеличит объем информации за счет получения панорамной картинки. Область задач будет интерактивно подсвечиваться в процессе обследования. Снимки обрабатываются с применением технологии сканирования зон в режиме онлайн. В УЗИ-аппараты «Миндрей» встроены дополнительные опции:

iBeam — отдельные фрагменты изображения можно соединять под различными углами;

iClear — характер ткани определяется автоматически;

iScape обеспечивает визуализацию в панорамном режиме;

PSH увеличивает контрастность;

iScanHelper — возможность сравнивать получаемые изображения с эталонными.

Ультразвуковое оборудование бренда Mindray комплектуется цветным доплером и черно-белым дисплеем, функциональные возможности при этом одинаковы. УЗИ-сканеры — целесообразное решение для лечебно-диагностических задач, даже в том случае, когда приходится принимать интенсивный поток пациентов. Работать со сканерами удобно и просто, результаты обследования — качественные, отвечающие современным требованиям к диагностическим процедурам, позволяющие получать чрезвычайно точные диагностические изображения.