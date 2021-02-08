Функциональные самоходные погрузчики электрического типа

Каждая модификация напольного оборудования для проведения погрузочных и разгрузочных работ характеризуется улучшенной функциональностью. Популярным видом складской спецтехники считается электрический погрузчик. В отличие от аналогов, работающих на дизеле или бензине, электрические погрузчики полностью безопасны для окружающей среды, так как не выделяют выхлопных газов. Техника подходит для использования на открытых площадках и складах с разной оборотностью грузов. В линейке популярного производителя Linde представлены бюджетные модели и многофункциональные электрические погрузчики.
Преимущества электрических погрузчиков: важные характеристики
Электрические погрузчики, использующиеся на складах, строительных площадках, представленные в каталоге https://ctliftequipment.kz/category/products/elektropogruzchiki, считаются самым надежным и современным видом техники для проведения погрузочных и разгрузочных работ.
По сравнению с аналоговой техникой, работающей на дизеле, бензине или газу, электрические погрузчики выделяются рядом преимуществ:
- Низкий уровень шума при работе — не выше 4 децибел, что создает комфортные условия для персонала.
- Экологическая безопасность. Электрическая техника не выделяет токсины и выхлопные газы при работе, поэтому одна из немногих может использоваться в условиях закрытого склада с низким уровнем вентиляции.
- Экономичность. Погрузчик можно быстро зарядить от розетки за несколько часов, а новые модели оснащены встроенной подзарядкой.
- Малый износ элементов конструкции. Техника не предъявляет сложных требований в текущем обслуживании, исправно работает годами.
За счет экологической безопасности электрических вилочных подъемников ими разрешено пользоваться при погрузке/разгрузке и транспортировке специфической продукции — медикаментов, продуктов питания, еды.
Что выгоднее: купить или арендовать погрузчик
Для обеспечения бесперебойной и эффективной работы склада намного выгоднее купить вилочный электропогрузчик, нежели брать технику в аренду. Учитывая возможности, которые дарит спецтехника для склада, вложения на покупку погрузчика с электродвигателем оправдают себя в кратчайшие сроки. Опытные пользователи утверждают, что наиболее надежной является техника импортного производства. Товары бренда Linde завоевали только положительные отзывы покупателей, характеризуются высокой надежностью и долговечностью. При выборе электрического погрузчика рекомендуют учитывать такие детали:
- максимальная грузоподъемность;
- высота поднятия платформы для погрузки;
- маневренность;
- минимальная необходимая площадь для разворота;
- тип колес — надежным вариантом считается полиуретан;
- вид трансмиссии;
- способ управления — ручной или полуавтоматический.
Электрические погрузчики уверенно передвигаются по любому виду дорожного покрытия, подходят для складов и открытых площадок.
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