Функциональные самоходные погрузчики электрического типа

Каждая модификация напольного оборудования для проведения погрузочных и разгрузочных работ характеризуется улучшенной функциональностью. Популярным видом складской спецтехники считается электрический погрузчик. В отличие от аналогов, работающих на дизеле или бензине, электрические погрузчики полностью безопасны для окружающей среды, так как не выделяют выхлопных газов. Техника подходит для использования на открытых площадках и складах с разной оборотностью грузов. В линейке популярного производителя Linde представлены бюджетные модели и многофункциональные электрические погрузчики.

Преимущества электрических погрузчиков: важные характеристики

Электрические погрузчики, использующиеся на складах, строительных площадках, представленные в каталоге https://ctliftequipment.kz/category/products/elektropogruzchiki, считаются самым надежным и современным видом техники для проведения погрузочных и разгрузочных работ.

По сравнению с аналоговой техникой, работающей на дизеле, бензине или газу, электрические погрузчики выделяются рядом преимуществ:

Низкий уровень шума при работе — не выше 4 децибел, что создает комфортные условия для персонала. Экологическая безопасность. Электрическая техника не выделяет токсины и выхлопные газы при работе, поэтому одна из немногих может использоваться в условиях закрытого склада с низким уровнем вентиляции. Экономичность. Погрузчик можно быстро зарядить от розетки за несколько часов, а новые модели оснащены встроенной подзарядкой. Малый износ элементов конструкции. Техника не предъявляет сложных требований в текущем обслуживании, исправно работает годами.

За счет экологической безопасности электрических вилочных подъемников ими разрешено пользоваться при погрузке/разгрузке и транспортировке специфической продукции — медикаментов, продуктов питания, еды.

Что выгоднее: купить или арендовать погрузчик

Для обеспечения бесперебойной и эффективной работы склада намного выгоднее купить вилочный электропогрузчик, нежели брать технику в аренду. Учитывая возможности, которые дарит спецтехника для склада, вложения на покупку погрузчика с электродвигателем оправдают себя в кратчайшие сроки. Опытные пользователи утверждают, что наиболее надежной является техника импортного производства. Товары бренда Linde завоевали только положительные отзывы покупателей, характеризуются высокой надежностью и долговечностью. При выборе электрического погрузчика рекомендуют учитывать такие детали:

максимальная грузоподъемность;

высота поднятия платформы для погрузки;

маневренность;

минимальная необходимая площадь для разворота;

тип колес — надежным вариантом считается полиуретан;

вид трансмиссии;

способ управления — ручной или полуавтоматический.

Электрические погрузчики уверенно передвигаются по любому виду дорожного покрытия, подходят для складов и открытых площадок.

Источник: https://ctliftequipment.kz/Для того, чтобы получить HTML код нажмите на кнопочку Исходник и скопируйте код в буфер.