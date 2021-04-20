Намечены даты репетиций военного парада. Они состоятся в отсутствии зрителей

В Сама­ре раз­вер­нут под­го­то­ви­тель­ный про­цесс к мас­со­во­му празд­но­ва­нию оче­ред­ной даты Побе­ды над фашиз­мом в 1945 году.

Как все­гда, перед пара­дом будут про­ве­де­ны репе­ти­ции на цен­траль­ной пло­ща­ди горо­да. До 9 Мая воен­ные успе­ют про­ве­сти три про­го­на армей­ской тех­ни­ки. Она будет дви­гать­ся по цен­траль­ной части горо­да и завер­шит свой марш на пло­ща­ди Куйбышева.

Пер­вая репе­ти­ция на месте про­ве­де­ния пара­да состо­ит­ся 3 мая, вто­рая — 5 мая и гене­раль­ный про­гон — 7 мая. Ста­ло извест­но, что во вре­мя гене­раль­ной репе­ти­ции мож­но будет пона­блю­дать за про­ле­том авиации.

До это­го по пло­ща­ди мар­шем прой­дут 2100 чело­век, име­ю­щих непо­сред­ствен­ное отно­ше­ние к обо­роне стра­ны, а так­же прой­дет мимо импро­ви­зи­ро­ван­ных три­бун 63 еди­ни­цы техники.

На набе­реж­ной холо­сты­ми зал­па­ми отса­лю­ту­ют гау­би­цы. На пара­де их будет шесть. Граж­дан не будут допус­кать на гене­раль­ную репе­ти­цию. Вход на пло­щадь будет стро­го ограничен.