Намечены даты репетиций военного парада. Они состоятся в отсутствии зрителей

В Самаре развернут подготовительный процесс к массовому празднованию очередной даты Победы над фашизмом в 1945 году.
Как всегда, перед парадом будут проведены репетиции на центральной площади города. До 9 Мая военные успеют провести три прогона армейской техники. Она будет двигаться по центральной части города и завершит свой марш на площади Куйбышева.
Первая репетиция на месте проведения парада состоится 3 мая, вторая — 5 мая и генеральный прогон — 7 мая. Стало известно, что во время генеральной репетиции можно будет понаблюдать за пролетом авиации.
До этого по площади маршем пройдут 2100 человек, имеющих непосредственное отношение к обороне страны, а также пройдет мимо импровизированных трибун 63 единицы техники.
На набережной холостыми залпами отсалютуют гаубицы. На параде их будет шесть. Граждан не будут допускать на генеральную репетицию. Вход на площадь будет строго ограничен.