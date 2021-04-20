За высадку детей без билетов могут оштрафовать на 30 тысяч рублей

На сайте правовой информации появилось сообщение, что президентом страны подписан закон о финансовом наказании должностных лиц, которые высаживают из общественного транспорта. несовершеннолетних. Речь идет о водителях и контролерах в маршрутных автобусах, которые ведут непримиримую борьбу с подростками, не оплатившими проезд.
Закон о штрафных санкциях, применяемых к перевозчикам, был принят в начале месяца Государственной думой. В нем подчеркивается, что такие действия в отношении детей, следующих к месту назначения без родителей, не допустимы и караются штрафом.
В первую очередь штрафные санкции будут применяться к водителям и кондукторам, а также контролерам, которые силой выставляют детей, не достигших 16 лет, из автобуса на маршруте. В Госдуме напомнили случаи, когда дети были фактически брошены на трассе, иногда в чистом поле, где они могли не только заболеть, но и погибнуть.
За подобные действия водителей будут штрафовать на 5 тысяч рублей, а кондукторов и контролеров на 20–30 тысяч. Это при условии, что их действия не имели последствий. Если же ребенок пострадал от таких действий взрослых людей, то они будут привлечены к уголовной ответственности.