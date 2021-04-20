За высадку детей без билетов могут оштрафовать на 30 тысяч рублей

На сай­те пра­во­вой инфор­ма­ции появи­лось сооб­ще­ние, что пре­зи­ден­том стра­ны под­пи­сан закон о финан­со­вом нака­за­нии долж­ност­ных лиц, кото­рые выса­жи­ва­ют из обще­ствен­но­го транс­пор­та. несо­вер­шен­но­лет­них. Речь идет о води­те­лях и кон­тро­ле­рах в марш­рут­ных авто­бу­сах, кото­рые ведут непри­ми­ри­мую борь­бу с под­рост­ка­ми, не опла­тив­ши­ми проезд.

Закон о штраф­ных санк­ци­ях, при­ме­ня­е­мых к пере­воз­чи­кам, был при­нят в нача­ле меся­ца Госу­дар­ствен­ной думой. В нем под­чер­ки­ва­ет­ся, что такие дей­ствия в отно­ше­нии детей, сле­ду­ю­щих к месту назна­че­ния без роди­те­лей, не допу­сти­мы и кара­ют­ся штрафом.

В первую оче­редь штраф­ные санк­ции будут при­ме­нять­ся к води­те­лям и кон­дук­то­рам, а так­же кон­тро­ле­рам, кото­рые силой выстав­ля­ют детей, не достиг­ших 16 лет, из авто­бу­са на марш­ру­те. В Гос­ду­ме напом­ни­ли слу­чаи, когда дети были фак­ти­че­ски бро­ше­ны на трас­се, ино­гда в чистом поле, где они мог­ли не толь­ко забо­леть, но и погибнуть.

За подоб­ные дей­ствия води­те­лей будут штра­фо­вать на 5 тысяч руб­лей, а кон­дук­то­ров и кон­тро­ле­ров на 20–30 тысяч. Это при усло­вии, что их дей­ствия не име­ли послед­ствий. Если же ребе­нок постра­дал от таких дей­ствий взрос­лых людей, то они будут при­вле­че­ны к уго­лов­ной ответственности.