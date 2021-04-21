Самарская объездная дорога частично перекрыта из-за поврежденного моста

Росав­то­дор сооб­щил о необ­хо­ди­мо­сти огра­ни­чить дви­же­ние авто­транс­пор­та по мосту, соеди­ня­ю­ще­му бере­га Сама­ры в рай­оне села Алек­се­ев­ка. Вре­мен­ное огра­ни­че­ние по пере­дви­же­нию вво­дит­ся в свя­зи с пред­сто­я­щи­ми ремонт­ны­ми рабо­та­ми с 20 апреля.

Осо­бое вни­ма­ние уде­ле­но боль­ше­груз­но­му транс­пор­ту. Гру­зо­вым авто­мо­би­лям с мас­сой 25 тонн и осе­вой нагруз­кой 10 тонн сле­ду­ет направ­лять­ся в объ­езд выше­ука­зан­но­го объ­ек­та, если они дви­жут­ся колон­ной или в общем пото­ке. Гру­зо­ви­кам общей мас­сой свы­ше 60 тонн (осе­вой — 15 тонн) реко­мен­до­ва­но выбрать для транс­пор­ти­ров­ки гру­зов более надеж­ные на сего­дняш­ний день путе­про­во­ды и авто­трас­сы феде­раль­но­го значения.

К тому же, води­те­лей пре­ду­пре­жда­ют об осо­бом ско­рост­ном режи­ме, кото­рый будет дей­ство­вать на мосту во вре­мя про­ве­де­ния ремонт­ных работ. На этом участ­ке будет огра­ни­че­на ско­рость авто­транс­пор­та до 40 км/час. При этом води­те­ли долж­ны соблю­дать дистан­цию меж­ду транс­порт­ны­ми сред­ства­ми не менее 50 метров.

Дорож­ные рабо­ты будут вестись до 30 декаб­ря 2025 года. За это вре­мя Росав­то­дор пла­ни­ру­ет устра­нить повре­жде­ние кон­струк­ций и дефек­ты дорож­но­го полот­на, кото­рые созда­ют сего­дня ава­рий­ную ситуацию.

Води­те­лям реко­мен­ду­ет­ся по воз­мож­но­сти избе­гать поез­док по это­му мосту, а если это крайне необ­хо­ди­мо, то сле­ду­ет рас­счи­ты­вать вре­мя, кото­рое зай­мет пере­дви­же­ние с соблю­де­ни­ем новых дорож­ных зна­ков, дистан­ции и огра­ни­чен­ной скорости.