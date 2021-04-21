Самарская объездная дорога частично перекрыта из-за поврежденного моста

Росавтодор сообщил о необходимости ограничить движение автотранспорта по мосту, соединяющему берега Самары в районе села Алексеевка. Временное ограничение по передвижению вводится в связи с предстоящими ремонтными работами с 20 апреля.
Особое внимание уделено большегрузному транспорту. Грузовым автомобилям с массой 25 тонн и осевой нагрузкой 10 тонн следует направляться в объезд вышеуказанного объекта, если они движутся колонной или в общем потоке. Грузовикам общей массой свыше 60 тонн (осевой — 15 тонн) рекомендовано выбрать для транспортировки грузов более надежные на сегодняшний день путепроводы и автотрассы федерального значения.
К тому же, водителей предупреждают об особом скоростном режиме, который будет действовать на мосту во время проведения ремонтных работ. На этом участке будет ограничена скорость автотранспорта до 40 км/час. При этом водители должны соблюдать дистанцию между транспортными средствами не менее 50 метров.
Дорожные работы будут вестись до 30 декабря 2025 года. За это время Росавтодор планирует устранить повреждение конструкций и дефекты дорожного полотна, которые создают сегодня аварийную ситуацию.
Водителям рекомендуется по возможности избегать поездок по этому мосту, а если это крайне необходимо, то следует рассчитывать время, которое займет передвижение с соблюдением новых дорожных знаков, дистанции и ограниченной скорости.