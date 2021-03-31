Как купить квартиру в кризис?

Кризисная обстановка в стране негативно отразилась на стабильности рынка недвижимости Санкт-Петербурга. Непредсказуем в текущем году объем спроса и предложения, не прогнозируется возможный рост или снижения цен.

Но даже в это непростое время продолжают совершаться сделки с недвижимостью. Как совершить покупку квартиры в кризис и полностью себя обезопасить?

Особенности приобретения жилья на вторичном рынке

В результате того, что продавцы стали снимать свои квартиры с продажи, чтобы оценить меняющуюся ситуацию и переждать скачки валюты, произошел спад на рынке вторичного жилья.

Тем, кто уже присмотрел недвижимость на вторичном рынке, и готов купить квартиру в Санкт Петербурге, рекомендуется составить договор, в котором прописать четкие сроки сделки, так как собственник может тянуть с оформлением документов, ожидая повышения цен, и зафиксировать окончательную цену и порядок передачи денег.

Данный договор может быть использован в суде главным основанием для возмещения убытков при сорвавшейся сделке.

Особенно внимательным нужно быть покупателю, который хочет осуществить цепочку сделок. Нужно сразу исключить продавцов, которые действуют без помощи риэлторов и агентов, так как без них непросто уложиться в сроки оформления нужных документов.

Приобретение жилья в новостройке

Очень востребованным в период кризиса стало жилье в новых строящихся домах Петербурга. В этом случае особое внимание следует уделить выбору компании-застройщика.

Риски здесь достаточно большие, так как если строительная фирма переживает кризисный спад, то строительство дома может затянуться или совсем остановиться. В этом случае покупатель останется и без вложенных средств, и без жилья.

Советы от риэлторов компании «Этажи» тем, кто планирует приобрести квартиру в новостройке:

Следует выбирать строительную компанию с длительной историей и хорошей репутацией. Обратить внимание, сколько домов возведено, были ли замороженные объекты или несоответствие графику.

Из предлагаемых вариантов следует выбирать объект, готовность которого 90%. Жилье, возведенное наполовину, привлекательнее по цене, но есть риски, что строительство может затянуться.

Дома, которые находятся в четвертой очереди и далее по возведению можно рассматривать только в тех районах, где первые объекты уже введены в эксплуатацию.

Если у строительной компании есть займы в валюте, то, однозначно, она будет иметь сложную ситуацию в кризисном году.

При покупке следует заключать только договор долевого участия, который защищает вас законодательно и заключать сделку только с головной компанией, минуя дочерние предприятия.

Проведение валютных сделок с недвижимостью

Наиболее рискованными в настоящее время являются сделки, совершенные в валюте, которая на данный момент нестабильна. Зачастую происходит такое, что сделка заключается при одном валютном курсе, а на завершающем этапе он абсолютно другой.

Чтобы избежать таких рисков в связи с колебаниями валютного рынка, необходимо цену за недвижимость зафиксировать в договоре. Если же имеются большие сбережения в валюте, то эксперты рекомендуют не менять ее на рубли до момента передачи денег продавцу.

В кризис рисковать не стоит

В начале экономического кризиса некоторые смогли заработать достаточно большие суммы на разнице валют. Такие примеры подталкивают многих совершать необдуманные сделки с недвижимостью, с целью сохранения своих сбережений.

Эксперты советуют отказаться от сомнительных инвестиций в такое непростое время, трезво оценить и продумать все детали сделки.

В условиях нынешнего кризиса можно совершить выгодную покупку квартиры, если внимательно рассмотреть все варианты на сайте etagisp.ru и проанализировать риски.