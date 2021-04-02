Стеллажи для склада. Их виды и преимущества

  • Ильдар Саитов
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    • Современное производство и торговлю сложно себе представить без оборудованных складских помещений. Степень их важности для этих видов деятельности трудно переоценить. Каким бы ни было складское помещение — большим или маленьким, — без тщательно спланированной и проработанной системы оборудования для него, а именно грамотно подобранных стеллажных конструкций, эффективное использование его просто невозможно.

    Логистика складирования товаров и продуктов диктует определенные условия для хранения каждого отдельного их вида. Для каждого типа товаров требуются свои стеллажные конструкции. И насколько рационально будет произведен выбор стеллажной системы, настолько функционально будет организовано пространство склада.

    Сегодняшний выбор стеллажей для склада очень широк, в основном для хранения используются металлические стеллажи. Это обусловлено их высокой прочностью, надежностью, долговечностью и рядом других качеств.

    Виды стеллажей для склада

    Но даже среди этой большой категории выделяется несколько подвидов, наиболее распространенные из которых: полочные, паллетные и набивные стеллажи. Рассмотрим эти подвиды более подробно.

    Полочные стеллажи

    Полочные стеллажи — это системы, рассчитанные на хранение различного рода не тяжелых и негабаритных грузов, подвергаемых ручной обработке. Отличаются большой вместимостью, простотой доступа к товарам. Конструктивные особенности полочной стеллажной системы позволяют обходиться при загрузке и извлечении грузов без специальной погрузочной техники.

    Паллетные стеллажи

    Паллетные стеллажи состоят из разборных металлических остовов и особых поддонов — т.н. паллет, на которых и помещается кладь. Подобное складское оборудование предназначено для хранения большого числа товаров, суммарная масса которых может достигать серьезных значений. Паллетные стеллажи отличаются простотой монтажа и свободным, независимым доступом к каждой отдельной паллете. Последнее значительно облегчает сортировку и разборку груза.

    Набивные стеллажи

    Набивные стеллажи — своего рода усовершенствованная модификация паллетных систем. Главная их особенность — отсутствие проходов между секциями и многоярусность, это позволяет производить загрузку клади вглубь стеллажа и на серьезную высоту, но при этом требует участия специальных вилочных погрузчиков, способных проникать непосредственно вглубь паллетной системы и поднимать груз на большую высоту над уровнем пола. Используются для продолжительного хранения большого числа однотипных товаров.

    Поставка и монтаж стеллажей

    Обратившись в компанию «Базис», вы сможете не только купить стеллажи для склада, но и воспользоваться дополнительными услугами:

    • монтаж;
    • доставка;
    • техническое обслуживание;
    • защитное заземление;
    • тестирование стеллажей и торгового оборудования.

    Компания «Базис» сотрудничает с ведущими производителями стеллажного оборудования с 2013 года и гарантирует качество, надежность и эффективность поставляемых систем.

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