Как выбрать хорошую автошколу для обучения вождению?

Выбор автошколы ― серьезное решение, в котором нельзя полагаться на случай. Ведь от этого зависит ваша безопасность в будущем, когда вы получите права и начнете самостоятельно водить автомобиль. На что же обратить внимание, чтобы ваше обучение в автошколе стало максимально продуктивным и полезным?

Как не надо выбирать автошколу?

Точно не стоит руководствоваться двумя критериями: низкой стоимостью обучения и близостью учреждения к дому или работе. Они могут стать дополнительными плюсами при прочих равных, но какой смысл в них, если в итоге в такой школе вы ничему не научитесь, а ваша безопасность за рулем окажется под угрозой?

Советуем сделать две главных вещи: почитать отзывы и посетить саму школу, прежде чем делать выбор.

На что смотреть при посещении школы?

Как оборудованы классы?

Есть ли в школе тренажеры, оборудование для отработки навыков оказания первой помощи?

Обучают ли в школе только решать экзаменационные билеты? Или учат пользоваться огнетушителем, домкратом, осуществлять самостоятельное обслуживание и ремонт автомобиля? Этого нет на экзаменах, а ведь эти навыки вам в будущем обязательно пригодятся.

На каких машинах происходит обучение?

Есть ли у школы собственная площадка? Как далеко она расположена и как оборудована?

При анализе отзывов не ориентируйтесь на те, что размещены на сайтах автошкол: там они проходят модерацию, и отрицательных отзывов вы там, скорее всего, не увидите. Почитайте крупные сайты-отзовики, а также группы в соцсетях: там люди чаще пишут правду, и у вас будет больше шансов узнать реальную ситуацию.

Выбор инструктора

Выбрать правильного человека, который будет учить вас вождению, не менее важно. Здесь стоит, во-первых, прислушаться к себе, а во-вторых, расспросить учеников конкретного инструктора: как он себя ведет на занятиях? Объясняет ли сложные моменты? Учитывает ли психологические особенности конкретного ученика? Не позволяет ли себе лишнего (критических высказываний, повышения голоса)?

Отталкиваться стоит от собственных особенностей и предпочтений. Кто-то легко схватывает материал с первого раза и быстро реагирует, а кому-то нужен терпеливый педагог, способный десять раз спокойно повторить одно и то же. Кто-то с активным и шумным инструктором мобилизуется, а кто-то испугается, замкнется в себе и вообще перестанет усваивать материал.

Выбирая автошколу с учетом ваших особенностей и всех важных моментов, в дальнейшем за рулем вы всегда будете в безопасности.