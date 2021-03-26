Экскаваторы-погрузчики, их виды и применение

Экскаваторы-погрузчики широко применяются в современном строительстве, сельском хозяйстве, для погрузочно-разгрузочных работ. Их любят за многофункциональность и хорошую проходимость, надежность и маневренность. Китайский экскаватор погрузчик становится надежным помощником на любой строительной площадке.

Разновидности экскаваторов-погрузчиков

Современные модели экскаваторов могут иметь один или несколько ковшей. Экскаваторы с одним ковшом чаще всего применяются там, где необходимо рыть прочные грунты. С их помощью расчищают и строят дороги, сооружают насыпи, разрушают старые здания. Существуют модели, у которых несколько ковшей непрерывно движутся по одной и той же замкнутой территории. Чаще всего они применяются в земляных работах. Кроме того, с их помощью перемещают сыпучие грузы.

Дополнительные функции

Разнообразное навесное оборудование позволяет такой спецтехнике сочетать в себе функционал не только погрузчика и экскаватора, но и других машин. Какое оборудование можно установить на экскаватор?

Гидробур для бурения отверстий в почве. С его помощью сажают деревья, устанавливают сваи и столбы, роют колодцы.

Гидравлические ножницы позволяют использовать экскаватор для демонтажа различных конструкций, опять же, при разрушении зданий или в ходе спасательных работ.

Если установить на него вилы, экскаватор с легкостью превратится в вилочный погрузчик и может использоваться на складах и других обширных объектах для перевозки грузов.

При помощи гидравлического молота можно забивать сваи, дробить горные породы, обрабатывать грунт.

Щетка и отвал позволяют использовать экскаватор в качестве уборочной машины, для очистки дорог от пыли, грязи и снега.

Дорожные фрезы и уплотнители позволяют экскаватору работать на прокладке дорог: срезать старое асфальтовое покрытие и укладывать новое.

Захваты для силоса и сена активно применяются в сельском хозяйстве.

Чем больше навесного оборудования можно установить на конкретную модель экскаватора, тем больше различных функций он способен выполнять и тем больше денег сэкономит своему владельцу.

Не всегда имеет смысл покупать многофункциональный экскаватор или навесное оборудование для него. Часто более выгодным решением становится аренда. В этом случае вам не надо заботиться о ремонте и техническом обслуживании экскаватора, а также об оплате услуг оператора.