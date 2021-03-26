Основные неисправности топливных систем дизельных двигателей и их причины

Современные дизельные двигатели намного более мощные и производительные, чем бензиновые. Однако встречаются случаи, когда производительность двигателя падает. Как правило, проблема кроется в неисправности одной или нескольких деталей топливной системы. Задача водителя автомобиля в этом случае ― как можно быстрее распознать и устранить проблему, чтобы свести к минимуму негативные последствия. Для этого нужно знать, какие признаки сигнализируют о неисправностях, и уметь вовремя их замечать, а также иметь с собой ремкомплект ТНВД Bosch на случай экстренного ремонта.

Чаще всего проблемы связаны с тем, что двигатель не набирает максимальную мощность или постепенно ее теряет, работает с перебоями, дымит, не заводится или внезапно глохнет.

Распространенные проблемы в работе дизеля:

Двигатель плохо запускается, сразу после запуска работает с перебоями или не заводится совсем. Первое, что здесь важно понять: зимой и летом для этого могут быть разные причины. Если такая проблема возникла зимой, причина может быть в том, что вы использовали топливо, рассчитанное на работу летом, либо в топливном баке образовался конденсат, из-за которого качество топлива ухудшилось. Еще один вариант ― вышли из строя свечи накала. Летом причина может быть в поступлении воздуха в систему, износе или неисправности ее деталей, некачественном топливе.

Недостаток мощности двигателя. Обычно это проявляется, когда автомобиль развивает определенную скорость и на этом останавливается, на полную мощность двигатель не выходит. Причины этого могут быть в засорении воздушного фильтра или топливной магистрали, попадании в топливную систему воздуха, неправильной регулировке ТНВД или педали акселератора, неисправности форсунок или неверном выборе угла опережения впрыска.

Беспричинная остановка мотора. На ходу или сразу после запуска двигатель внезапно глохнет. Причины этого чаще всего кроются в повреждении или значительном износе одного из элементов топливной системы: ротора или поршней ТНВД, поршня-разделителя, привода, подкачивающего насоса или топливопровода. Кроме этого, может быть нарушена герметичность турбины или засорен воздушный фильтр.

Современные дизельные двигатели требуют точной регулировки и ремонта в условиях специализированных мастерских, поэтому при обнаружении неисправности рекомендуется как можно скорее обратиться в автосервис или на СТО, где вам помогут устранить проблему и отрегулировать работу топливной системы.