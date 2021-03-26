Основные неисправности топливных систем дизельных двигателей и их причины

Современные дизельные двигатели намного более мощные и производительные, чем бензиновые. Однако встречаются случаи, когда производительность двигателя падает. Как правило, проблема кроется в неисправности одной или нескольких деталей топливной системы. Задача водителя автомобиля в этом случае ― как можно быстрее распознать и устранить проблему, чтобы свести к минимуму негативные последствия. Для этого нужно знать, какие признаки сигнализируют о неисправностях, и уметь вовремя их замечать, а также иметь с собой ремкомплект ТНВД Bosch на случай экстренного ремонта.
Чаще всего проблемы связаны с тем, что двигатель не набирает максимальную мощность или постепенно ее теряет, работает с перебоями, дымит, не заводится или внезапно глохнет.
Распространенные проблемы в работе дизеля:
- Двигатель плохо запускается, сразу после запуска работает с перебоями или не заводится совсем. Первое, что здесь важно понять: зимой и летом для этого могут быть разные причины. Если такая проблема возникла зимой, причина может быть в том, что вы использовали топливо, рассчитанное на работу летом, либо в топливном баке образовался конденсат, из-за которого качество топлива ухудшилось. Еще один вариант ― вышли из строя свечи накала. Летом причина может быть в поступлении воздуха в систему, износе или неисправности ее деталей, некачественном топливе.
- Недостаток мощности двигателя. Обычно это проявляется, когда автомобиль развивает определенную скорость и на этом останавливается, на полную мощность двигатель не выходит. Причины этого могут быть в засорении воздушного фильтра или топливной магистрали, попадании в топливную систему воздуха, неправильной регулировке ТНВД или педали акселератора, неисправности форсунок или неверном выборе угла опережения впрыска.
- Беспричинная остановка мотора. На ходу или сразу после запуска двигатель внезапно глохнет. Причины этого чаще всего кроются в повреждении или значительном износе одного из элементов топливной системы: ротора или поршней ТНВД, поршня-разделителя, привода, подкачивающего насоса или топливопровода. Кроме этого, может быть нарушена герметичность турбины или засорен воздушный фильтр.
Современные дизельные двигатели требуют точной регулировки и ремонта в условиях специализированных мастерских, поэтому при обнаружении неисправности рекомендуется как можно скорее обратиться в автосервис или на СТО, где вам помогут устранить проблему и отрегулировать работу топливной системы.