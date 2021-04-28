Как выбрать оборудование для комбикорма?

Соб­ствен­ное обо­ру­до­ва­ние для ком­би­кор­ма неза­ме­ни­мо на любом живот­но­вод­че­ском пред­при­я­тии. Само­сто­я­тель­ное изго­тов­ле­ние пищи име­ет несколь­ко преимуществ:

Отсут­ствие пере­бо­ев с постав­ка­ми. Пища будет про­из­во­дить­ся еже­днев­но, ее мож­но не хра­нить на складе.

Высо­кое каче­ство про­дук­ции. Фер­мер будет уве­рен, что для ее созда­ния исполь­зу­ет­ся луч­шее сырье.

Воз­мож­ность изме­не­ния соста­ва ком­би­кор­ма в зави­си­мо­сти от потреб­но­стей животных.

Сей­час мож­но при­об­ре­сти обо­ру­до­ва­ние с любой про­из­во­ди­тель­но­стью. Ком­пакт­ные и недо­ро­гие уста­нов­ки подой­дут для част­но­го хозяй­ства, а круп­но­га­ба­рит­ная тех­ни­ка с боль­шой про­из­во­ди­тель­но­стью — для боль­шо­го пред­при­я­тия с мно­го­чис­лен­ным поголовьем.

Автоматическая линия

Сей­час мно­гие вла­дель­цы сель­ско­хо­зяй­ствен­ных пред­при­я­тий стре­мят­ся мини­ми­зи­ро­вать руч­ной труд при изго­тов­ле­нии ком­би­кор­ма. Поэто­му они при­об­ре­та­ют обо­ру­до­ва­ние, кото­рое мож­но пол­но­стью авто­ма­ти­зи­ро­вать. При его выбо­ре сле­ду­ет учесть несколь­ко осо­бен­но­стей рабо­ты про­из­вод­ствен­ной линии:

все ее эле­мен­ты долж­ны обла­дать при­мер­но рав­ной производительностью;

важ­но при­об­ре­сти лен­точ­ные кон­вей­е­ры для пере­ме­ще­ния про­дук­ции меж­ду установками;

несмот­ря на воз­мож­ность рабо­ты тех­ни­ки в авто­ма­ти­че­ском режи­ме, людям при­дет­ся сле­дить за пра­виль­но­стью ее функционирования.

Обо­ру­до­ва­ние для ком­би­кор­ма необ­хо­ди­мо уста­но­вить в про­стор­но и чистом цеху. Важ­но сра­зу пра­виль­но настро­ить его. Для это­го на пред­при­я­тие при­гла­ша­ют спе­ци­а­ли­стов. Ино­гда они рабо­та­ют в той же ком­па­нии, кото­рая зани­ма­ет­ся про­да­жей тех­ни­ки. После запус­ка про­из­вод­ствен­ная линия будет нор­маль­но функ­ци­о­ни­ро­вать в тече­ние мно­гих лет. При этом ей потре­бу­ет­ся пери­о­ди­че­ское обслу­жи­ва­ние и ремонт неко­то­ро­го обо­ру­до­ва­ния для ком­би­кор­ма, вышед­ше­го из строя из-за есте­ствен­но­го изно­са деталей.

Меж­ду эта­па­ми про­из­вод­ства уста­нав­ли­ва­ют­ся лен­точ­ные транс­пор­те­ры. Они пере­ме­ща­ют мате­ри­ал с опре­де­лен­ной ско­ро­стью, обес­пе­чи­вая бес­пе­ре­бой­ную пода­чу сырья и отгруз­ку гото­вой про­дук­ции. Ско­рость транс­пор­ти­ров­ки настра­и­ва­ет­ся специалистами.

Бюджетное оборудование

На малень­ком пред­при­я­тии или в домаш­нем хозяй­стве невы­год­но авто­ма­ти­зи­ро­вать рабо­ту обо­ру­до­ва­ния для ком­би­кор­ма. Это тре­бу­ет боль­ших финан­со­вых затрат. Поэто­му загруз­ка и выгруз­ка мате­ри­а­ла осу­ществ­ля­ет­ся вруч­ную. Это уве­ли­чи­ва­ет тру­до­ем­кость про­из­вод­ства про­дук­ции, но при неболь­шом объ­е­ме гото­во­го кор­ма гораз­до выгод­нее пери­о­ди­че­ски исполь­зо­вать руч­ной труд, а не при­об­ре­тать лен­точ­ные транспортеры.

Сей­час мож­но при­об­ре­сти обо­ру­до­ва­ние для про­из­вод­ства гра­ну­ли­ро­ван­ных ком­би­кор­мов, сухих или влаж­ных сме­сей. Выби­рать тип про­дук­ции необ­хо­ди­мо в зави­си­мо­сти от даль­но­сти ее транс­пор­ти­ров­ки, пред­по­ла­га­е­мо­го сро­ка хра­не­ния на скла­де. Про­из­вод­ствен­ные линии будут отли­чать­ся переч­нем необ­хо­ди­мой тех­ни­ки и мощностью.