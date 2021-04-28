Как выбрать оборудование для комбикорма?

Собственное оборудование для комбикорма незаменимо на любом животноводческом предприятии. Самостоятельное изготовление пищи имеет несколько преимуществ:
- Отсутствие перебоев с поставками. Пища будет производиться ежедневно, ее можно не хранить на складе.
- Высокое качество продукции. Фермер будет уверен, что для ее создания используется лучшее сырье.
- Возможность изменения состава комбикорма в зависимости от потребностей животных.
Сейчас можно приобрести оборудование с любой производительностью. Компактные и недорогие установки подойдут для частного хозяйства, а крупногабаритная техника с большой производительностью — для большого предприятия с многочисленным поголовьем.
Автоматическая линия
Сейчас многие владельцы сельскохозяйственных предприятий стремятся минимизировать ручной труд при изготовлении комбикорма. Поэтому они приобретают оборудование, которое можно полностью автоматизировать. При его выборе следует учесть несколько особенностей работы производственной линии:
- все ее элементы должны обладать примерно равной производительностью;
- важно приобрести ленточные конвейеры для перемещения продукции между установками;
- несмотря на возможность работы техники в автоматическом режиме, людям придется следить за правильностью ее функционирования.
Оборудование для комбикорма необходимо установить в просторно и чистом цеху. Важно сразу правильно настроить его. Для этого на предприятие приглашают специалистов. Иногда они работают в той же компании, которая занимается продажей техники. После запуска производственная линия будет нормально функционировать в течение многих лет. При этом ей потребуется периодическое обслуживание и ремонт некоторого оборудования для комбикорма, вышедшего из строя из-за естественного износа деталей.
Между этапами производства устанавливаются ленточные транспортеры. Они перемещают материал с определенной скоростью, обеспечивая бесперебойную подачу сырья и отгрузку готовой продукции. Скорость транспортировки настраивается специалистами.
Бюджетное оборудование
На маленьком предприятии или в домашнем хозяйстве невыгодно автоматизировать работу оборудования для комбикорма. Это требует больших финансовых затрат. Поэтому загрузка и выгрузка материала осуществляется вручную. Это увеличивает трудоемкость производства продукции, но при небольшом объеме готового корма гораздо выгоднее периодически использовать ручной труд, а не приобретать ленточные транспортеры.
Сейчас можно приобрести оборудование для производства гранулированных комбикормов, сухих или влажных смесей. Выбирать тип продукции необходимо в зависимости от дальности ее транспортировки, предполагаемого срока хранения на складе. Производственные линии будут отличаться перечнем необходимой техники и мощностью.