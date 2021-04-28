Руководством Самарской области отменяются первомайские демонстрации

День Весны и труда в области пройдет без праздничных шествий и мероприятий с большим скоплением народа.
От традиционной ежегодной первомайской демонстрации жители откажутся из-за напряженной ситуации с коронавирусной инфекцией, которая наблюдается в области.
Власти региона считают, что информация по приросту заболевших пока тревожная и не стоит провоцировать ухудшение ситуации.
Праздничная атмосфера будет создана приведенными в порядок скверами и парками, где будет звучать музыка. К тому же настроение горожанам поднимут фонтаны, которые запустят на весь летний период 1 мая.
Основные праздничные мероприятия намечены на День Победы. Военный парад отменять не стали, правда, на центральную площадь вход будет органичен, а на трибунах будет гораздо меньше гостей, чем обычно. Власти решили сохранять социальную дистанцию и масочный режим. При входе на площадь будет стоять контрольный пост, где будут замерять температуру.