Руководством Самарской области отменяются первомайские демонстрации

День Вес­ны и тру­да в обла­сти прой­дет без празд­нич­ных шествий и меро­при­я­тий с боль­шим скоп­ле­ни­ем народа.

От тра­ди­ци­он­ной еже­год­ной пер­во­май­ской демон­стра­ции жите­ли отка­жут­ся из-за напря­жен­ной ситу­а­ции с коро­на­ви­рус­ной инфек­ци­ей, кото­рая наблю­да­ет­ся в области.

Вла­сти реги­о­на счи­та­ют, что инфор­ма­ция по при­ро­сту забо­лев­ших пока тре­вож­ная и не сто­ит про­во­ци­ро­вать ухуд­ше­ние ситуации.

Празд­нич­ная атмо­сфе­ра будет созда­на при­ве­ден­ны­ми в поря­док скве­ра­ми и пар­ка­ми, где будет зву­чать музы­ка. К тому же настро­е­ние горо­жа­нам под­ни­мут фон­та­ны, кото­рые запу­стят на весь лет­ний пери­од 1 мая.

Основ­ные празд­нич­ные меро­при­я­тия наме­че­ны на День Побе­ды. Воен­ный парад отме­нять не ста­ли, прав­да, на цен­траль­ную пло­щадь вход будет орга­ни­чен, а на три­бу­нах будет гораз­до мень­ше гостей, чем обыч­но. Вла­сти реши­ли сохра­нять соци­аль­ную дистан­цию и масоч­ный режим. При вхо­де на пло­щадь будет сто­ять кон­троль­ный пост, где будут заме­рять температуру.