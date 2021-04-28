Власти Самарского региона определились с условиями проведения выпускных и «Последних звонков»

В Самарской области родителей и преподавательский состав учебных заведений ознакомили с правилами проведения торжественных мероприятий по случаю окончания школы.
Главным правилом, которое рекомендовали соблюдать, — это постановление Главного санитарного врача РФ № 16 от 30.06.2020г. Если эти рекомендации будут соблюдаться, то в Министерстве образования и науки Самарской области не будет возражений по проведению торжеств в условиях пандемии.
На вопрос: «Можно ли проводить выпускные вечера в школах?», — в Минобре ответили, что в этом случае лучше посоветоваться с дирекцией школы.
На счет проведения выпускных в детсадах, то и здесь сослались на санитарные нормы, которые ограничивают количество участников мероприятия рамками одного детского коллектива. Присутствие аниматоров, ведущих и даже родителей будет считаться нарушением правил.