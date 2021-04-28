Власти Самарского региона определились с условиями проведения выпускных и «Последних звонков»

В Самар­ской обла­сти роди­те­лей и пре­по­да­ва­тель­ский состав учеб­ных заве­де­ний озна­ко­ми­ли с пра­ви­ла­ми про­ве­де­ния тор­же­ствен­ных меро­при­я­тий по слу­чаю окон­ча­ния школы.

Глав­ным пра­ви­лом, кото­рое реко­мен­до­ва­ли соблю­дать, — это поста­нов­ле­ние Глав­но­го сани­тар­но­го вра­ча РФ № 16 от 30.06.2020г. Если эти реко­мен­да­ции будут соблю­дать­ся, то в Мини­стер­стве обра­зо­ва­ния и нау­ки Самар­ской обла­сти не будет воз­ра­же­ний по про­ве­де­нию тор­жеств в усло­ви­ях пандемии.

На вопрос: «Мож­но ли про­во­дить выпуск­ные вече­ра в шко­лах?», — в Мино­бре отве­ти­ли, что в этом слу­чае луч­ше посо­ве­то­вать­ся с дирек­ци­ей школы.

На счет про­ве­де­ния выпуск­ных в дет­са­дах, то и здесь сосла­лись на сани­тар­ные нор­мы, кото­рые огра­ни­чи­ва­ют коли­че­ство участ­ни­ков меро­при­я­тия рам­ка­ми одно­го дет­ско­го кол­лек­ти­ва. При­сут­ствие ани­ма­то­ров, веду­щих и даже роди­те­лей будет счи­тать­ся нару­ше­ни­ем правил.