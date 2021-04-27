«Куда пойти учиться?» — подобный вопрос задают себе все школьники, доучившиеся до 9 или 11 класса. Разумеется, окончившие среднюю школу могут идти только в средне специальные учебные заведения: техникумы, колледжи, училища. Больший простор школа открывает тем, кто всё-таки смог дойти до конца. Перед такими выпускниками открыты самые престижные ВУЗы страны. А их, как известно, у нас очень много. Это и технические университеты, и медицинские академии, и педагогические институты, и финансовые академии. Есть, конечно же, и военные училища, которые смело приравниваются к высшим учебным заведениям. В таких заведениях обучают людей, которые будут служить Родине на протяжении долгих лет. Не стоит путать подобные ВУЗы со службой по контракту, поскольку это немного другое.
Что же получает ученик, студент в ВУЗе? Во-первых, это знания. Без него трудно обойтись, недаром народ придумал выражение «знание — сила». Действительно, открыв многие физические и химические законы, люди получили много полезного. Мы строим автомобили, которыми пользуемся каждый день, летаем на самолётах, получаем лекарства, о которых и подумать нельзя было ещё несколько десятков лет назад. Даже взять, к примеру, медицинское обследование: за несколько часов мы получаем полную информацию о состоянии своего организма. Однако технологии постоянно совершенствуются. Это касается и обустройства высших учебных заведениях. Появляются информационные доски, удобные для работы, компьютерное оснащение и целые лаборатории.
Лабораторные стенды для ВУЗов призваны помочь не только студентам для понимания материала. Самим преподавателям становится намного проще и удобнее объяснять и подавать материал. На подобных стендах очень удобно проводить самые разнообразные опыты и эксперименты, не боясь за жизнь человека, поскольку все они отвечают необходимым нормам безопасности. Думаете, зачем это нужно? А представьте себе на минуточку, как обучаются сварщики? Ведь они работают, если мы ведём речь о реальности, с огнём. В процессе сварки может капать металл, лететь искры, которые при попадании в глаза оставят человека инвалидом. Лабораторный стенд сварщика полностью безопасен, но при этом имитирует всю его работу от и до, что называется. Учащийся, использующий подобный стенд, должен соблюдать все те же нормы, которые необходимо учитывать и в реальной жизни: скорость работы, рабочие движения электрода. А весь результат работы можно отслеживать на отдельном мониторе.