Лабораторные стенды для ВУЗов

«Куда пой­ти учить­ся?» — подоб­ный вопрос зада­ют себе все школь­ни­ки, доучив­ши­е­ся до 9 или 11 клас­са. Разу­ме­ет­ся, окон­чив­шие сред­нюю шко­лу могут идти толь­ко в средне спе­ци­аль­ные учеб­ные заве­де­ния: тех­ни­ку­мы, кол­ле­джи, учи­ли­ща. Боль­ший про­стор шко­ла откры­ва­ет тем, кто всё-таки смог дой­ти до кон­ца. Перед таки­ми выпуск­ни­ка­ми откры­ты самые пре­стиж­ные ВУЗы стра­ны. А их, как извест­но, у нас очень мно­го. Это и тех­ни­че­ские уни­вер­си­те­ты, и меди­цин­ские ака­де­мии, и педа­го­ги­че­ские инсти­ту­ты, и финан­со­вые ака­де­мии. Есть, конеч­но же, и воен­ные учи­ли­ща, кото­рые сме­ло при­рав­ни­ва­ют­ся к выс­шим учеб­ным заве­де­ни­ям. В таких заве­де­ни­ях обу­ча­ют людей, кото­рые будут слу­жить Родине на про­тя­же­нии дол­гих лет. Не сто­ит путать подоб­ные ВУЗы со служ­бой по кон­трак­ту, посколь­ку это немно­го другое.

Что же полу­ча­ет уче­ник, сту­дент в ВУЗе? Во-пер­вых, это зна­ния. Без него труд­но обой­тись, неда­ром народ при­ду­мал выра­же­ние «зна­ние — сила». Дей­стви­тель­но, открыв мно­гие физи­че­ские и хими­че­ские зако­ны, люди полу­чи­ли мно­го полез­но­го. Мы стро­им авто­мо­би­ли, кото­ры­ми поль­зу­ем­ся каж­дый день, лета­ем на само­лё­тах, полу­ча­ем лекар­ства, о кото­рых и поду­мать нель­зя было ещё несколь­ко десят­ков лет назад. Даже взять, к при­ме­ру, меди­цин­ское обсле­до­ва­ние: за несколь­ко часов мы полу­ча­ем пол­ную инфор­ма­цию о состо­я­нии сво­е­го орга­низ­ма. Одна­ко тех­но­ло­гии посто­ян­но совер­шен­ству­ют­ся. Это каса­ет­ся и обу­строй­ства выс­ших учеб­ных заве­де­ни­ях. Появ­ля­ют­ся инфор­ма­ци­он­ные дос­ки, удоб­ные для рабо­ты, ком­пью­тер­ное осна­ще­ние и целые лаборатории.

Лабо­ра­тор­ные стен­ды для ВУЗов при­зва­ны помочь не толь­ко сту­ден­там для пони­ма­ния мате­ри­а­ла. Самим пре­по­да­ва­те­лям ста­но­вит­ся намно­го про­ще и удоб­нее объ­яс­нять и пода­вать мате­ри­ал. На подоб­ных стен­дах очень удоб­но про­во­дить самые раз­но­об­раз­ные опы­ты и экс­пе­ри­мен­ты, не боясь за жизнь чело­ве­ка, посколь­ку все они отве­ча­ют необ­хо­ди­мым нор­мам без­опас­но­сти. Дума­е­те, зачем это нуж­но? А пред­ставь­те себе на мину­точ­ку, как обу­ча­ют­ся свар­щи­ки? Ведь они рабо­та­ют, если мы ведём речь о реаль­но­сти, с огнём. В про­цес­се свар­ки может капать металл, лететь искры, кото­рые при попа­да­нии в гла­за оста­вят чело­ве­ка инва­ли­дом. Лабо­ра­тор­ный стенд свар­щи­ка пол­но­стью без­опа­сен, но при этом ими­ти­ру­ет всю его рабо­ту от и до, что назы­ва­ет­ся. Уча­щий­ся, исполь­зу­ю­щий подоб­ный стенд, дол­жен соблю­дать все те же нор­мы, кото­рые необ­хо­ди­мо учи­ты­вать и в реаль­ной жиз­ни: ско­рость рабо­ты, рабо­чие дви­же­ния элек­тро­да. А весь резуль­тат рабо­ты мож­но отсле­жи­вать на отдель­ном мониторе.