В июне Самара будет встречать гостей в фестивальном городке со сценой на воде

Этим летом в Самаре пройдет юбилейный фестиваль «Волгафест-2021». Пятый фестиваль, где в центре внимания будут набережные и их благоустройство, будет длится пару недель. Участники мероприятия и его гости смогут с 7 по 20 июня прекрасно провести время на городской набережной. Здесь установят оригинальные арт-объекты и импровизированные сценические помосты. Для концертных номеров с участием музыкантов одну сцену установят заранее прямо на воде.
Основные действа сосредоточатся в районе бассейна ЦСКА. По обоим берегам Волги поставят вышки и протянут канат, по которому акробат из Австрии пройдет над водной гладью реки. Представление намечено на 19 июня.
Также гостей фестиваля порадуют театрализованными представлениями, ярмаркой, мастер-классами и выступлениями артистов. На пляже появится фестивальный городок, где установят представительства участников фестиваля из городов Поволжья. Уже готовится площадка для гостей из Казани и Нижнего Новгорода, которые заявили о своем участии на этом мероприятии.
Устроители фестиваля рады гостям, для всех желающих вход свободный.