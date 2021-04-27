В июне Самара будет встречать гостей в фестивальном городке со сценой на воде

Этим летом в Сама­ре прой­дет юби­лей­ный фести­валь «Вол­га­фест-2021». Пятый фести­валь, где в цен­тре вни­ма­ния будут набе­реж­ные и их бла­го­устрой­ство, будет длит­ся пару недель. Участ­ни­ки меро­при­я­тия и его гости смо­гут с 7 по 20 июня пре­крас­но про­ве­сти вре­мя на город­ской набе­реж­ной. Здесь уста­но­вят ори­ги­наль­ные арт-объ­ек­ты и импро­ви­зи­ро­ван­ные сце­ни­че­ские помо­сты. Для кон­церт­ных номе­ров с уча­сти­ем музы­кан­тов одну сце­ну уста­но­вят зара­нее пря­мо на воде.

Основ­ные дей­ства сосре­до­то­чат­ся в рай­оне бас­сей­на ЦСКА. По обо­им бере­гам Вол­ги поста­вят выш­ки и про­тя­нут канат, по кото­ро­му акро­бат из Австрии прой­дет над вод­ной гла­дью реки. Пред­став­ле­ние наме­че­но на 19 июня.

Так­же гостей фести­ва­ля пора­ду­ют теат­ра­ли­зо­ван­ны­ми пред­став­ле­ни­я­ми, ярмар­кой, мастер-клас­са­ми и выступ­ле­ни­я­ми арти­стов. На пля­же появит­ся фести­валь­ный горо­док, где уста­но­вят пред­ста­ви­тель­ства участ­ни­ков фести­ва­ля из горо­дов Повол­жья. Уже гото­вит­ся пло­щад­ка для гостей из Каза­ни и Ниж­не­го Нов­го­ро­да, кото­рые заяви­ли о сво­ем уча­стии на этом мероприятии.

Устро­и­те­ли фести­ва­ля рады гостям, для всех жела­ю­щих вход свободный.