Как составить план эвакуации

При пожа­ре чело­век теря­ет­ся и не может пра­виль­но оце­нить ситу­а­цию. Для это­го и суще­ству­ет план эва­ку­а­ции. Он раз­ра­ба­ты­ва­ет­ся схе­ма­тич­но, с пояс­не­ни­я­ми, отку­да и куда бежать, что­бы спа­стись при воз­ник­но­ве­нии чрез­вы­чай­ных ситу­а­ций. Бла­го­да­ря пла­ну люди име­ют воз­мож­ность орга­ни­зо­ван­но или само­сто­я­тель­но поки­нуть поме­ще­ние во вре­мя пожа­ра и выбе­жать в без­опас­ную зону. Его выве­ши­ва­ют на вид­ных местах, что­бы он бро­сал­ся в гла­за даже тем людям, кто впер­вые попал в поме­ще­ние. Пра­ви­ла пове­де­ния долж­ны быть напи­са­ны про­стым и понят­ным язы­ком. Обыч­но его веша­ют неда­ле­ко от цен­траль­ной лест­ни­цы. Он необ­хо­дим на объ­ек­те с мас­со­вым пре­бы­ва­ни­ем людей, где чис­ло рабо­та­ю­ще­го пер­со­на­ла насчи­ты­ва­ет более 10 чело­век. Для жилых домов состав­лять ПЭ зако­но­да­тель­ство не требует.

Каж­дые пол­го­да реко­мен­ду­ют про­во­дить тре­ни­ров­ки по эва­ку­а­ции насе­ле­ния при пожа­ре. Меро­при­я­тие фик­си­ру­ет­ся в жур­на­ле выпол­не­ния после­до­ва­тель­но­сти эва­ку­а­ции. Если объ­ект рабо­та­ет круг­ло­су­точ­но, то про­во­дить тре­ни­ро­воч­ные меро­при­я­тия поло­же­но и днем, и ночью. Пла­ны под­ле­жат пере­смот­ру не реже одно­го раза в 5 лет, он вклю­ча­ет в себя:

гра­фи­че­скую часть

тек­сто­вую часть

Чер­теж отра­жа­ет глав­ные пути, их рису­ют зеле­ным цве­том, запас­ные пути — пунк­тир­ны­ми стрел­ка­ми. Инфор­ма­ция о местах раз­ме­ще­ния огне­ту­ши­те­лей, теле­фо­нов, пожар­ных кра­нов пода­ет­ся в виде спе­ци­аль­ных услов­ных обо­зна­че­ний. Отме­че­ны лест­нич­ные клет­ки, выхо­ды нару­жу. Обо­зна­че­ния долж­ны быть инту­и­тив­но понят­ны граж­да­нам, не зна­ко­мым с тре­бо­ва­ни­я­ми про­ти­во­по­жар­ной без­опас­но­сти. Зна­ки нель­зя самим при­ду­мы­вать, нуж­но поль­зо­вать­ся соот­вет­ству­ю­щи­ми меж­ду­на­род­ным нор­мам. Мож­но добав­лять толь­ко бук­вы и циф­ры по необ­хо­ди­мо­сти. Направ­ле­ние дви­же­ния ука­зы­ва­ют стрелками.

Про­пи­сы­ва­ют спо­со­бы опо­ве­ще­ния, эва­ку­а­ци­он­ные марш­ру­ты, поря­док дви­же­ния, обя­зан­но­сти сотруд­ни­ков, меры по туше­нию пожа­ра. При­ве­де­ны номе­ра теле­фо­нов экс­трен­ных служб.

Текст впи­сы­ва­ет­ся в таб­ли­цу. Над­пи­си обо­зна­ча­ют толь­ко чер­ным цве­том. В кон­це таб­ли­цы ста­вят под­пи­си люди, кото­рые зани­ма­лись состав­ле­ни­ем пла­на. Утвер­жда­ют пла­ны эва­ку­а­ции руко­во­ди­те­ли орга­ни­за­ций. Они отве­ча­ют за нали­чие и пра­виль­ное оформ­ле­ние пла­нов, при нару­ше­ни­ях их ждет адми­ни­стра­тив­ная и уго­лов­ная ответ­ствен­ность, штра­фы. Во избе­жа­ние про­блем сто­ит обра­тить­ся в спе­ци­аль­ные ком­па­нии, кото­рые име­ют лицен­зии по изго­тов­ле­нии таких документов.

План эва­ку­а­ции при пожа­ре в первую оче­редь состав­ля­ет­ся для людей, а не для кон­тро­ли­ру­ю­щих орга­нов. Поэто­му зака­зать план эва­ку­а­ции луч­ше в спе­ци­а­ли­зи­ру­ю­щей­ся на этом организации.