Как составить план эвакуации

При пожаре человек теряется и не может правильно оценить ситуацию. Для этого и существует план эвакуации. Он разрабатывается схематично, с пояснениями, откуда и куда бежать, чтобы спастись при возникновении чрезвычайных ситуаций. Благодаря плану люди имеют возможность организованно или самостоятельно покинуть помещение во время пожара и выбежать в безопасную зону. Его вывешивают на видных местах, чтобы он бросался в глаза даже тем людям, кто впервые попал в помещение. Правила поведения должны быть написаны простым и понятным языком. Обычно его вешают недалеко от центральной лестницы. Он необходим на объекте с массовым пребыванием людей, где число работающего персонала насчитывает более 10 человек. Для жилых домов составлять ПЭ законодательство не требует.
Каждые полгода рекомендуют проводить тренировки по эвакуации населения при пожаре. Мероприятие фиксируется в журнале выполнения последовательности эвакуации. Если объект работает круглосуточно, то проводить тренировочные мероприятия положено и днем, и ночью. Планы подлежат пересмотру не реже одного раза в 5 лет, он включает в себя:
- графическую часть
- текстовую часть
Чертеж отражает главные пути, их рисуют зеленым цветом, запасные пути — пунктирными стрелками. Информация о местах размещения огнетушителей, телефонов, пожарных кранов подается в виде специальных условных обозначений. Отмечены лестничные клетки, выходы наружу. Обозначения должны быть интуитивно понятны гражданам, не знакомым с требованиями противопожарной безопасности. Знаки нельзя самим придумывать, нужно пользоваться соответствующими международным нормам. Можно добавлять только буквы и цифры по необходимости. Направление движения указывают стрелками.
Прописывают способы оповещения, эвакуационные маршруты, порядок движения, обязанности сотрудников, меры по тушению пожара. Приведены номера телефонов экстренных служб.
Текст вписывается в таблицу. Надписи обозначают только черным цветом. В конце таблицы ставят подписи люди, которые занимались составлением плана. Утверждают планы эвакуации руководители организаций. Они отвечают за наличие и правильное оформление планов, при нарушениях их ждет административная и уголовная ответственность, штрафы. Во избежание проблем стоит обратиться в специальные компании, которые имеют лицензии по изготовлении таких документов.
План эвакуации при пожаре в первую очередь составляется для людей, а не для контролирующих органов. Поэтому заказать план эвакуации лучше в специализирующейся на этом организации.