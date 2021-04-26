Школы Самарской области закроются на длинные выходные с 4 мая

В школах Самарской области наметились длинные выходные. Они начнутся с 1 мая и завершаться после празднования Дня Победы.
Министерство образования и науки Самарской области уже сообщило ученикам и их родителям о своем решении. Оно базируется на Указе президента страны, где говориться об отмене рабочих дней с 4 по 7 мая.
В Самарской области решили в эти дни закрыть общеобразовательные учреждения, но для выпускников этого года оставить возможность приходить в классы для консультаций, ведь им скоро сдавать экзамены.
В детских садах будут работать воспитатели в дежурных группах на тот случай, если не все предприятия и учреждения уйдут на долгие каникулы.