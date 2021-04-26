Школы Самарской области закроются на длинные выходные с 4 мая

В шко­лах Самар­ской обла­сти наме­ти­лись длин­ные выход­ные. Они нач­нут­ся с 1 мая и завер­шать­ся после празд­но­ва­ния Дня Победы.

Мини­стер­ство обра­зо­ва­ния и нау­ки Самар­ской обла­сти уже сооб­щи­ло уче­ни­кам и их роди­те­лям о сво­ем реше­нии. Оно бази­ру­ет­ся на Ука­зе пре­зи­ден­та стра­ны, где гово­рить­ся об отмене рабо­чих дней с 4 по 7 мая.

В Самар­ской обла­сти реши­ли в эти дни закрыть обще­об­ра­зо­ва­тель­ные учре­жде­ния, но для выпуск­ни­ков это­го года оста­вить воз­мож­ность при­хо­дить в клас­сы для кон­суль­та­ций, ведь им ско­ро сда­вать экзамены.

В дет­ских садах будут рабо­тать вос­пи­та­те­ли в дежур­ных груп­пах на тот слу­чай, если не все пред­при­я­тия и учре­жде­ния уйдут на дол­гие каникулы.