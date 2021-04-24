В Самаре сожгли 120 килограммов наркотиков

В Самаре органами правопорядка проведено мероприятие по уничтожению наркотических веществ, изъятых у контрабандистов в течение минувших трех лет. Наркотики сожгли во вторник, 20 апреля, в промышленной доменной установке одного из цехов местного завода. Всего таким образом было уничтожено 120 кг химических веществ, запрещенных к обороту и реализации частным лицам.
Напомним, что служба УФСБ России по Самарской области в 2019 году изъяла у гражданина РФ партию героина весом в 24 килограмма. На следующий год на даче, расположенной в областном дачном кооперативе, обнаружили налаженный выпуск синтетических психотропных веществ. Общая масса ингредиентов составила 1,5 тонны.
Были обнаружены и люди, работающие на этом производстве и те, кто реализовывал психотропные вещества. Все 37 человек предстали перед судом. Кто-то получил 14 лет тюрьмы — это был максимальный срок. Остальные лишились свободы в среднем на 8 лет.
После завершения следствия и вынесения приговора, вещественные доказательства решено было утилизировать в одной из производственных печей, что и было сделано 20 апреля.