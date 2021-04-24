В Самаре сожгли 120 килограммов наркотиков

В Сама­ре орга­на­ми пра­во­по­ряд­ка про­ве­де­но меро­при­я­тие по уни­что­же­нию нар­ко­ти­че­ских веществ, изъ­ятых у кон­тра­бан­ди­стов в тече­ние минув­ших трех лет. Нар­ко­ти­ки сожгли во втор­ник, 20 апре­ля, в про­мыш­лен­ной домен­ной уста­нов­ке одно­го из цехов мест­но­го заво­да. Все­го таким обра­зом было уни­что­же­но 120 кг хими­че­ских веществ, запре­щен­ных к обо­ро­ту и реа­ли­за­ции част­ным лицам.

Напом­ним, что служ­ба УФСБ Рос­сии по Самар­ской обла­сти в 2019 году изъ­яла у граж­да­ни­на РФ пар­тию геро­и­на весом в 24 кило­грам­ма. На сле­ду­ю­щий год на даче, рас­по­ло­жен­ной в област­ном дач­ном коопе­ра­ти­ве, обна­ру­жи­ли нала­жен­ный выпуск син­те­ти­че­ских пси­хо­троп­ных веществ. Общая мас­са ингре­ди­ен­тов соста­ви­ла 1,5 тонны.

Были обна­ру­же­ны и люди, рабо­та­ю­щие на этом про­из­вод­стве и те, кто реа­ли­зо­вы­вал пси­хо­троп­ные веще­ства. Все 37 чело­век пред­ста­ли перед судом. Кто-то полу­чил 14 лет тюрь­мы — это был мак­си­маль­ный срок. Осталь­ные лиши­лись сво­бо­ды в сред­нем на 8 лет.

После завер­ше­ния след­ствия и выне­се­ния при­го­во­ра, веще­ствен­ные дока­за­тель­ства реше­но было ути­ли­зи­ро­вать в одной из про­из­вод­ствен­ных печей, что и было сде­ла­но 20 апреля.