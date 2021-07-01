Автомобильные нейтрализаторы запаха

Каждый автовладелец сталкивается с неприятными запахами в своем транспорте, а потому ищет наиболее эффективные средства для их устранения. Стоит отметить, что для различных типов запахов существуют и разнообразные методы борьбы. Однако, профессиональные качественные продукты способны справиться со всеми вопросами.

Самые распространенные проблемы

В числе часто встречающихся надоедливых запахов:

Прокуренный салон — для решения данного неприятного момента следует приобрести специальный нейтрализатор запаха табака. Такой поглотитель кроме своей основной функции еще и насыщает салон машины вкусно пахнущим ароматом.

Домашние животные сегодня есть практически у каждого человека, и,несмотря на всю любовь владельцев к ним, «братья наши меньшие» порой оставляют специфические запахи в закрытых пространствах. Чтобы нейтрализовать плохие запахи, профессионалы советуют обрабатывать обивку салона автомобиля специальным видом средств. Конечно, использовать такие продукты можно в тех случаях, когда отсутствуют сильные загрязнения или «метки» домашних любимцев. Иначе необходимо проводить полную мойку тканевой обивки либо чехлов сидений машины.

На рынке детейлинга имеются такие изделия, как ароматизаторы, которые устанавливаются на воздуховод, либо те, что распыляются в салоне; поглотители, или по-другому, нейтрализаторы запаха (гелиевые, аэрозольные). Поговорим подробнее о нейтрализаторах.

Особенности автомобильных нейтрализаторов запаха

Такие средства требуются в процессе обработки различных покрытий в салоне авто: кожи, экокожи, ковриков, пластика, обивки, велюра, напольного покрытия и т.п. При проникновении вглубь материала, автохимия воздействует следующим образом:

пахучие соединения «расцепляет» на частицы без запаха;

уничтожает бактерии, в результате жизнедеятельности которых возникает неприятное «омбре»;

предупреждает появление новых таких бактерий;

несмотря на то, что главное целью нейтрализатора является уничтожение плохих запахов, он также оставляет в салоне транспорта приятный ненавязчивый аромат.

Где представлен большой выбор нейтрализаторов запаха авто?

В интернет-магазине 1CAR имеются все необходимые изделия по доступным ценам. Помимо «поглотителей» запаха, на сайте продаются различные товары для ухода за автомобилем, и действует отличная бонусная система для выгодных покупок.