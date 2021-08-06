Почему ломаются промышленные вышивальные машины

Владельцы бизнеса, которые используют в производственных процессах вышивальные машины, сталкиваются с проблемами их поломки. Современные модели промышленных машин для вышивки позволяют автоматизировать почти все процессы, вплоть до обрезки протяжки. Поэтому и неполадки, как правило, носят сложный технический характер. Ремонт оборудования обходится дорого, потому нужно соблюдать все требования по эксплуатации техники, и своевременно выполнять обслуживание.

Что может случиться с вышивальной машиной

Когда владельцу бизнеса посчастливится купить вышивальную машину промышленную хорошего бренда, перед ее включением нужно обязательно изучить инструкцию по ее использованию. Если с ней будут работать операторы, их также следует ознакомить со всеми тонкостями.

Даже малейшее нарушения в работе устройства должно стать сигналом о том, что нужно проверить его состояние и настройки.

Поломки бывают разных типов, вот самые распространенные из них:

Оборвалась верхняя нить. Такое происходит, если оператор использует несоответствующие ткани и иглам нити. Еще причина может быть в нарушении технологии заправки катушки.

Машина пропускает стежки. Это тоже может происходить из-за неправильно заправленной верхней нити.

В процессе работы наблюдаются посторонние шумы (треск). Причина — неверно установлена лапка или игла.

Пяльцы при передвижении застревают. Это значит, что механизм заедает, потому что пяльцы установлены неправильно.

Оборудование вообще не включается — вероятно, неисправен блок питания, либо поврежден шнур или сам двигатель.

Можно сделать вывод, что большинство неполадок вызваны неправильным обращением с техникой. Если что-то пошло не так, нужно как можно быстрее остановить работу и разобраться, что случилось. Иначе один из важных и дорогостоящих элементов машины сломается, и его придется менять.

Как избежать поломки

Вышивальная машина будет служить не менее 10 лет, если за ней правильно ухаживать. Все правила обычно описаны в инструкции, и они отличаются у разных моделей. Если обобщить, то важно правильно наматывать бобины, не забывать смазывать челнок, и после смены обязательно чистить машину. И не стоит экономить на расходных материалах — дешевые нитки могут засорить колпачок, а некачественный фетр придется менять слишком часто.

Если машинка сломалась, лучше вызвать мастера, или отвезти ее в сервисный центр. Такое сложное оборудование не стоит даже пытаться ремонтировать самостоятельно.