Обзор компании Строймаплен

ООО «Строймаплен» — это один из ведущих изготовителей картонных гильз, полиэтиленовой плёнки, пластиковых изделий, клея для бумаги и картона, вторичного полимерного сырья, деревянных поддонов и тары.

Мы предоставляем потребителям небольшие сроки производства и доставки товаров, обеспечиваем особый подход, отличное исполнение заказов и хорошую систему наценок и скидок для того, чтобы каждый клиент мог получить подходящий для него уровень сервиса и качества.

Для подтверждения своих серьёзных гарантий качества производимых изделий мы даём покупателю возможность полностью контролировать выбор поставщика, процесс приёмки сырьевых компонентов и далее, до самого выхода готового товара.

Наша компания очень внимательно относится к желаниям наших покупателей и всегда стараемся соответствовать их запросам в качественных изделиях.

НАШИ ДОСТОИНСТВА

Квалифицированный подход

Заказы исполняются очень быстро из-за грамотной технологии производства и большого опыта изготовления данного рода продукции.

Специальные предложения для крупных торговцев

Постоянные покупатели, делающие значительные оптовые заказы, могут воспользоваться специальными правилами оплаты (скидки и многое другое). Если заказываете значительное количество продукции, то есть возможность изготовления её с особыми характеристиками.

Собственное производство

В наших руках новейшие технологии изготовления товаров отличного качества за минимальные издержки.

Высококлассное качество производимых товаров

Контроль происходит на всех стадиях производства. Работают над изготовлением товаров высокопрофессиональные рабочие.

Быстрые сроки изготовления

Множество компаний Самарской области и прочих субъектов Российской Федерации на достаточно высоком уровне оценивают достоинства рабочих взаимоотношений с ООО «Строймаплен».

СТОИМОСТЬ ПРОИЗВОДСТВА ПРОДУКЦИИ

Наша компания предоставляет своим покупателям большой список услуг. Чтобы ознакомиться со стоимостью нужного именно вам предложения, заполните особую форму-калькулятор на этом сайте. Дальше с вами выйдут на связь специалисты ООО «Строймаплен».

КЛЮЧЕВЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ