Чехлы для рыболовных снастей: особенности выбора

Выбирая чехол для удилища, необходимо учитывать особенности ловли определенного вида рыб, собственные предпочтения по хранению снастей, способ их транспортировки к месту рыбалки. Существует риск повредить удилище не только во время рыбалки, но и вследствии неосторожных действиях при перевозке. На сайте Колумб-РФ предлагается широкий выбор чехлов и тубусов для рыбаков.

Защитные функции чехлов

Упрощение транспортировки и хранения — основные функции удилищного чехла: при его наличии можно не беспокоиться о том, что запутается леска, потеряются крючки или заглушки. К тому же, он обеспечивает безопасность окружающих, как в личном, так и в общественном транспорте: острые наконечники, крючки, искусственные наживки остаются скрытыми и не смогут поранить или зацепить одежду.

Кроме того, все комплектующие будут в чистоте и порядке, так как транспортировочный чехол защищает чувствительные области удилища от грязи, проникновения пыли внутрь стенок: в ином случае возможно разрушение структуры секций. А что касается ультрафиолета, то под его влиянием материалы со временем утрачивают изначальные свойства и становятся склонными к разрушению, что в особенности касается силиконовых поверхностей, а затем и полимерных частей.

Какие параметры имеют чехлы

Несмотря на подразделение чехлов на различные категории — штекерные, спиннинговые, нахлыстные удилища, для ловли карпа — многие модели универсальны, а некоторые предназначены для большого набора удочек. Но помимо этих важны и другие характеристики:

Длина. Для поездки на велосипеде, похода пешком подойдут длинные чехлы, в отличие от путешествия транспортом, когда наиболее удобным является короткий чехол. Размер чехла должен быть немного длиннее (на 5-10 см) от самой удочки, чтобы ее удобно было доставать.

Материалы изготовления. Мягкие, жесткие, полужесткие. Главные свойства — способность сохранять форму, влагоустойчивость, жесткость для защиты удилища от ударов. Но жесткие могут проигрывать более мягким в компактности при перевозке.

Фиксация. Наличие встроенной подушки в качестве амортизирующей детали является преимуществом для чехла. Также помогают уберечь инвентарь от тряски липучки, которые прочно фиксируют удилища внутри отсеков.

Карманы. Благодаря им, вместе с удочками можно одновременно переносить другие нужные вещи: кошелек, зажигалку, зонт, колышки для замера дистанции, складное сиденье.

Ремни. Если предстоит идти немалое расстояние пешком, очень сильно на первый план выступает удобство ношения груза, поэтому важно наличие ручки или плечевого ремня, который разгрузит руки. У ручки должна быть мягкая подкладка, у ремня — регулировка длины.

Качество изделия во многом зависит от бренда. Чтобы привлечь и удержать внимание пользователя, производитель заботится о своей репутации, предлагая надежный товар. Точность деталей, прочность пошива, комплектация элементов, нержавеющие молнии, водостойкость легко стирающегося материала — те характеристики, которые познаются только в сравнении. Таким образом, перечисленные выше свойства помогут определиться с выбором оптимального вида чехлов для рыболовных снастей, а также с предпочтением бренда по их изготовлению.