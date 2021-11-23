Чехлы для рыболовных снастей: особенности выбора

Выбирая чехол для удилища, необходимо учитывать особенности ловли определенного вида рыб, собственные предпочтения по хранению снастей, способ их транспортировки к месту рыбалки. Существует риск повредить удилище не только во время рыбалки, но и вследствии неосторожных действиях при перевозке. На сайте Колумб-РФ предлагается широкий выбор чехлов и тубусов для рыбаков.
Защитные функции чехлов
Упрощение транспортировки и хранения — основные функции удилищного чехла: при его наличии можно не беспокоиться о том, что запутается леска, потеряются крючки или заглушки. К тому же, он обеспечивает безопасность окружающих, как в личном, так и в общественном транспорте: острые наконечники, крючки, искусственные наживки остаются скрытыми и не смогут поранить или зацепить одежду.
Кроме того, все комплектующие будут в чистоте и порядке, так как транспортировочный чехол защищает чувствительные области удилища от грязи, проникновения пыли внутрь стенок: в ином случае возможно разрушение структуры секций. А что касается ультрафиолета, то под его влиянием материалы со временем утрачивают изначальные свойства и становятся склонными к разрушению, что в особенности касается силиконовых поверхностей, а затем и полимерных частей.
Какие параметры имеют чехлы
Несмотря на подразделение чехлов на различные категории — штекерные, спиннинговые, нахлыстные удилища, для ловли карпа — многие модели универсальны, а некоторые предназначены для большого набора удочек. Но помимо этих важны и другие характеристики:
- Длина. Для поездки на велосипеде, похода пешком подойдут длинные чехлы, в отличие от путешествия транспортом, когда наиболее удобным является короткий чехол. Размер чехла должен быть немного длиннее (на 5-10 см) от самой удочки, чтобы ее удобно было доставать.
- Материалы изготовления. Мягкие, жесткие, полужесткие. Главные свойства — способность сохранять форму, влагоустойчивость, жесткость для защиты удилища от ударов. Но жесткие могут проигрывать более мягким в компактности при перевозке.
- Фиксация. Наличие встроенной подушки в качестве амортизирующей детали является преимуществом для чехла. Также помогают уберечь инвентарь от тряски липучки, которые прочно фиксируют удилища внутри отсеков.
- Карманы. Благодаря им, вместе с удочками можно одновременно переносить другие нужные вещи: кошелек, зажигалку, зонт, колышки для замера дистанции, складное сиденье.
- Ремни. Если предстоит идти немалое расстояние пешком, очень сильно на первый план выступает удобство ношения груза, поэтому важно наличие ручки или плечевого ремня, который разгрузит руки. У ручки должна быть мягкая подкладка, у ремня — регулировка длины.
Качество изделия во многом зависит от бренда. Чтобы привлечь и удержать внимание пользователя, производитель заботится о своей репутации, предлагая надежный товар. Точность деталей, прочность пошива, комплектация элементов, нержавеющие молнии, водостойкость легко стирающегося материала — те характеристики, которые познаются только в сравнении. Таким образом, перечисленные выше свойства помогут определиться с выбором оптимального вида чехлов для рыболовных снастей, а также с предпочтением бренда по их изготовлению.