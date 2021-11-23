Забронировать путевку в санаторий «Альфа Радон»

Санаторий «Альфа Радон» предлагает на время забыть о повседневной суете и совместить приятный отдых с оздоровлением в живописном месте, вдали от городской суеты. Мы предлагаем качественное обслуживание, комфортные номера, полноценное питание, вежливый персонал и профессиональное лечение с применением уникального оборудования. Выбрать программу лечения и забронировать путевку в белорусский санаторий — https://alfaradon.by/ можно на указанном сайте. Для полноценного лечения и восстановления сил, в санатории имеется современная лечебная база, с применением новейших оздоровительных методик и комплекса SPA-услуг.

Что такое SPA

SPA процедуры в санатории — это комплекс оздоровительных мероприятий, направленных на расслабление и общее оздоровление. По желанию гостя, можно воспользоваться готовой программой или выбрать отдельные процедуры по уходу за телом, лицом и волосами. Процедуры включают массажи, обертывания, оздоровительные ванны, а также аппаратную косметологию. Некоторые процедуры включают использование эфирных масел, травяных экстрактов, минеральных вод и лечебной грязи.

Какой эффект оказывает СПА на организм

В санаторий со SPA-услугами обращаются за укреплением иммунитета и улучшение психоэмоционального состояния. Сотрудники санатория «Альфа Радон» проводят процедуры в расслабляющей, комфортной для пациента обстановке. Приятная атмосфера помогает справиться со стрессом и улучшить настроение.

После отдыха, с прохождением комплекса процедур, наблюдается следующий эффект:

Нормализация работы кровеносной системы;

Замедления процесса старения клеток;

Улучшение регенерационных процессов;

Очищение организма от токсинов;

Стимуляция работы организма;

Улучшение обмена веществ;

Снижение отеков;

Нормализуется психоэмоциональный фон.

Проводимые процедуры в Медикал&СПА «Альфа Радон»

Лучший СПА санаторий «Альфа Радон» предлагает уникальные программы для восстановления, разработанные ведущими медицинскими специалистами учреждения:

Уход за волосами, включающий восстановление, ревитализацию волос;

Комплекс ухаживающих процедур для тела (массажи, обертывания, ритуалы);

Уход для лица (тейпирование. Массаж, чистка, карбокситерапия);

Аппаратная косметология с применением ультразвука, мезотерапии без инъекций, вакуумно-роликового массажа;

Оказание услуг салона красоты;

Детское SPA.

Уточнить цены на программы и отдельные процедуры, а также забронировать путевку на отдых с лечением или без лечения, можно заполнив форму обратной связи на сайте санатория. Подарите себе возможность окунуться в мир покоя и уюта, чтобы восстановить силы в комфортной обстановке нашего комплекса.