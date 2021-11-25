Кабель «витая пара» 7 категории

Для соединения отдельных блоков оборудования связи и элементов компьютерных сетей, в современных технологиях чаще всего используются кабели типа «витая пара» (КВП). Наша компания «Аплинк Нетворкс» занимается продажей изделий типа «витая пара». В частности, у нас можно заказать и купить витую пару 7 категории. Приведены цены изделий витая пара 7 в каталоге https://aplink.by/catalog/sks/produkciya-fibrain/kabel-vitaya-para-fibrain/kabel-fibrain-kategorii-7.

Конструкция кабеля «витая пара»

Стандартный КВП состоит из нескольких пар свитых межу собой проводников диаметром от 0,4 до 0,6 мм. Чаще всего диаметр приводится в AMG (22-26 AMG). При этом, чем меньше величина AMG, тем большее сечение будет у проводника и тем меньше будут потери за счет наличия активного сопротивления. Поэтому в кабелях высоких категорий применяют проводники калибра 23 AMG и даже 22 AMG.

Изоляция кабеля выполняется из ПВХ или полипропилена, причем для изделий высоких категорий используется вспененный полипропилен, обладающий низкими диэлектрическими потерями. Оболочка делается из ПВХ (толщина 5-9 мм). Для защиты от пожара используется изоляция типа LSZH.

Проводники в витой паре могут быть одножильными (solid) и многожильными (stranded). Одножильные провода имеют меньшее активное сопротивление и более дешевы, а проводники, состоящие из нескольких жил, могут применяться для прокладки линий связи в условиях изгибов и скручиваний.

Категории изделий витая пара

Качество кабелей определяется их характеристиками по скорости передачи сигналов (Vпс), на что влияет эффективная ширина полосы пропускания (2∆F). В зависимости от этих параметров каталоги КВП могут включать изделия 7 категорий (CAT1…CAT7).

Наилучшие характеристики имеет КВП категории CAT7. У такого изделия величина 2∆F достигает 600-700 МГц, что обеспечивает скорость Vпс в 10 Гб/с (d=100 м). Разработана также модификация этой категории, которая имеет обозначение CAT7A. Витая пара такого типа имеют полосу пропускания до 1000 МГц, что позволяет в определенных условиях поддерживать 40-гигабитные и даже 100-гигабитные системы связи.

Особенностями витой пары категории 7 является:

экраны для каждой из 4 пар проводов и общий экран. Наличие обязательного экранирования позволяет получить хорошую защиту от электромагнитных помех;

применение разъема GG Этот разъем не очень распространен, но он совместим с обычными портами LAN.

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