Как мотивировать ребёнка учиться?

Многие родители сталкивались с проблемой плохой успеваемости ребенка. Стараясь ему помочь, они ищут различные способы мотивации. Какими же советами можно воспользоваться?

1. Поддерживайте ребёнка в его увлечениях.

Одной из распространенных ошибок в воспитании является навязывание собственных желаний. Ребенок — это точно такой же человек, который может сам выбрать интересное для него дело. Однако в любых начинаниях необходима поддержка близких людей.

2. Не давите из-за оценок.

Не всегда оценки являются показателем знаний. Следует объяснить школьнику, что важнее всего полученная информация и умение ее применять, а не цифры в дневнике. Если ребенок отчаивается при получении плохой отметки, близкому человеку рекомендуется поддержать его. Следует использовать фразы «мы справимся», «у тебя все получится», «главное — это старание», «я всегда на твоей стороне».

3. Поощряйте ребенка за хорошо выполненную работу.

Иногда рекомендуется поощрять ребенка за его старания и успех. Однако здесь нужно не переусердствовать. Лучше всего давать ему сладости или же просто похвалить. Не нужно обещать «золотые горы» за хорошую работу, чтобы школьник не начал учиться исключительно ради вознаграждений.

4. Помечтайте с ребенком на тему его будущей профессии.

Родителю необходимо спрашивать школьника о его будущей специальности. Можно порассуждать с ним на эту тему, рассказать о преимуществах и недостатках, качествах, которыми должен обладать работник. Также рекомендуется поинтересоваться, почему именно эту профессию предпочитает ребенок.

5. Старайтесь не создавать стрессовых ситуаций.

Некоторые дети могут терять мотивацию к учебе из-за травли, недопонимания со стороны педагога, отсутствия поддержки. Потому немаловажно знать, что происходит в школьной жизни ребенка. Стараться помочь решить какие-либо проблемы и не создавать стрессовых ситуаций. Также нельзя забывать, что школьнику необходим периодический отдых.

6. Показывайте пример.

В большинстве случаев дети копируют поведение взрослых. Поэтому если родитель будет стремиться к самосовершенствованию, много читать и любить учиться, то, вероятно, школьник будет брать с него пример. Главное, чтобы подаваемый пример был хорошим.

Мотивация достаточно важна для того, чтобы добиться успеха. Главное, найти индивидуальный подход к ребенку.

Источник статьи: математический портал