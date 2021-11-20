Что делать если плохо закрывается окно ПВХ

Все большей популярностью среди жителей Самары, да и всей России пользуются пластиковые окна. ПВХ изделия доступны в плане цены, они выглядят привлекательно, а также отличаются достойными характеристиками в плане тепло- и шумоизоляции. Установив такие окна в квартире или частном доме, человек сразу же замечает существенные положительные перемены в микроклимате помещения.

Но в ряде случаев эффективность окон ПВХ снижается, они начинают пропускать холод, шум с улицы, неплотно закрываются или же фурнитура изделия работает проблемно. Это явление не слишком частое, но все же распространенное. Причин у такой проблемы может быть много, разберем их и основные варианты исправления ситуации.

Ремонт окон в Самаре избавит от проблемы неплотного закрытия конструкции

Многие люди, которых интересует услуга ремонт окон в Самаре , обращаются к мастерам именно с проблемой неплотного запирания окна. Она возникает по таким причинам:

Низкое качество фурнитуры. Если покупались дешевые окна, то фурнитура в них будет не самого высшего качества. Она подвержена преждевременному износу, а также потере настройки. Иногда и качественная фурнитура работает со временем плохо — причиной может быть неправильная или неаккуратная эксплуатация окна;

Неправильно выполненный монтаж окон. Если какой-то элемент окна, будь-то рама, стеклопакет или механизмы закрывания были смонтированы с нарушениями, то это также может проявляться в неплотном запирании окна. Здесь может потребоваться регулировка фурнитуры, проверка правильности установки конструкции.

В некоторых случаях окна перестают закрываться вообще. Это уже серьезная ситуация, когда мастера надо вызывать незамедлительно, так как иначе дом останется без защиты от внешней среды. Такие ситуации возникают по причине блокировки ручки окна, которой проводится закрывание и открывание, цепляние створки за раму изделия в силу дефектов или неправильной установки, провисание оконных створок на петлях. Здесь требуется более серьезное вмешательство.

Как происходит ремонт

Не рекомендуется самостоятельно заниматься исправлением указанных проблем. Вызов мастера в большинстве случаев позволяет исправить неурядицу и снова вернуть в дом былой комфорт. Взаимодействие с ремонтной компанией обычно происходит по следующей схеме:

Происходит осмотр изделия и диагностика имеющийся проблем;

Мастер предлагает решение проблему клиенту, оглашая сумму, которую придется заплатить, сроки и дату работы;

В назначенное время на объект прибывает мастер и выполняет взятые на себя обязательства.

Не оставляйте проблемных мест в своей квартире или офисе — в любое время года Вас должно окружать тепло и комфортная обстановка!