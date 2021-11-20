Способы взыскания дебиторской задолженности

Дебиторская задолженность — это долг физических и юридических лиц перед компанией. Например, вы изготавливаете товары, и аванс уже внесен, но самой оплаты еще не было. Обратная ситуация — компания закупила у фирмы, к примеру, офисные столы, и сама внесла аванс. Пока доставка еще не пришла, столы и будут считаться дебиторской задолженностью.

Такая задолженность может быть совокупностью разных факторов:

Заключения договоров с юр. и физ. лицами;

Выдачи подотчетных бумаг;

Налогов и сборов, уплаченных сверх нормы;

Выплаченных авансов.

Какие существуют способы взыскания дебиторской задолженности

Сами по себе они не вредят компании, это вариант нормы. Проблемы начинаются, когда задолженность растет, а доходы компании не покрывают всех затрат. Кроме того, деньги, отсутствующие на счету, могли бы пойти на расширение компании — улучшение производства или рекламу.

В зависимости от того, насколько все плохо, взыскание дебиторской задолженности можно проводить разными способами.

Внесудебный порядок.

Можно уведомить должника с помощью письма или звонка. Вполне возможно, что после этого фирма или человек вернут деньги или товар по первому требованию. Может, документы с вашим договором затерялись в кабинете среди других бумаг, и участник договора просто-напросто о нем забыл.

Судебный порядок.

Должник не возвращает деньги или товар. Если сумма долга составила 400 тыс. рублей — нужно пдоать заявление о выдаче судебного приказа.

Если больше — необходимо обратиться в арбитражный суд. Если иск удовлетворят, то к должнику придут судебные приставы.

Ситуация с банкротством должника может быть довольно плачевной. Тогда компания не сможет вернуть всю сумму. Но какая-то часть все равно вернется в карман потерпевшего.

Если суд не поможет

Законными можно назвать два способа возврата денег или товаров — обращение в полицию (в случае мошенничества) и в коллекторскую фирму.

Если фирма решит обратиться в отдел МВД, то будет возбуждено уголовное дело. Если в суде получится доказать, что был совершен акт мошенничества, то деньги будут возвращены.

Коллекторские агентства выглядят пугающе из-за стереотипа из 90-х. Но коллекторское взыскание дебиторской задолженности сегодня действуют исключительно в рамках закона и собираются взять пытливостью и методичностью, а не угрозами и физической силой. Поэтому нет причин бояться обращаться к ним за восстановлением справедливости.

Чтобы в дальнейшем избежать таких неприятностей, лучше заранее позаботиться о составлении тщательного договора. Нужно внести в него максимум информации по обоим сторонам договора и условиям его составления. Договор можно заверить у нотариуса, чтобы исключить проблемы по максимуму.