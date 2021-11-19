Зачем обычной женщине нужна фотосессия

«Ты сними, сними меня, фотограф…» — поет в одной, некогда популярной песне, Алла Пугачева. Слова эти неслучайны. По мнению психологов, профессиональная фотосессия должна присутствовать хотя бы раз в жизни каждой женщины. В психологии есть даже такое понятие — терапия фотосъемкой. Оказывается, этот метод помогает победить в себе страхи, преодолеть депрессию, найти новый образ. Фотосессия создает хорошее настроение, позволяет женщине почувствовать свою сексуальность, заряжает позитивом. Профессиональные фото в Воронеже можно заказать в фотостудии Екатерины Курдюмовой.

Взгляд на себя со стороны бывает крайне полезным. Всем нам кажется, что мы отлично знаем себя, но на фотоснимках мы открываемся в новом ракурсе, что зачастую удивляет. Профессиональный фотограф умеет подчеркнуть индивидуальность, красоту, изящно завуалировать недостатки внешности. Важным условием удачной фотосессии является участие в проекте визажиста и стилиста. Мэйкап должен быть натуральным. Яркий макияж допустим только при фотосъемке в жанре фэшн. Ограничений для стилистов же нет никаких.

Причиной для фотосессии может послужить эмоциональное выгорание. Позирование для серии качественных снимков помогает снять напряжение, спровоцированное недоброжелательной атмосферой в коллективе, раздражительностью пассажиров в общественном транспорте и прочими негативными факторами, накопление которых может привести к психоэмоциональному срыву. В обычной жизни редкая женщина ощущает себя королевой, реализовать эту потребность, выплеснуть накопившиеся эмоции можно путем фотосессии.

Профессиональный фотограф наделен качествами психолога. Из уставшей матери семейства он сделает настоящую модель, запечатлев удивительный для нее самой образ на глянцевых снимках. Преображение порой получается настолько радикальным, что женщина не узнает саму себя. После таких фотосессий некоторые представительницы слабого пола поворачиваю жизнь на 180 градусов — бросают супруга-самодура, меняют работу или место жительства, заводят многообещающие романы.

Даже если такого поворота не произойдет, фотосессия даст только положительный эффект. Вы станете более уверенной, раскрепощенной и целеустремленной. Для девушек с заниженной самооценкой психотерапевты настойчиво рекомендуют фотосессии в жанре «ню». Только так вы сможете почувствовать себя настоящей богиней.