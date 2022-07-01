Как проверить иностранную компанию?

Налоговая инспекция контролирует владельцев бизнеса в выборе партнеров и требует большей осмотрительности в ведение дел. Обычно проверка российских контрагентов не составляет большого труда, но вопрос с иностранными фирмами остается сложно выполнимым. В этой статье будут предложены эффективные варианты проверки иностранных контрагентов на благонадежность.

С какой целью проводится проверка иностранного контрагента

Налоговая служба небезосновательно настаивает на проверке иностранного контрагента. Прежде всего она необходима для исключения незаконного обналичивания денежных средств и уклонения от выплаты налогов, что соответствует Федеральному закону № 115-ФЗ от 07.08.01 с надлежащим надзором специальных органов.

При игнорировании проверки зарубежного контрагента российская фирма может столкнуться с более серьезными проблемами, чем при заключении сделки с российскими неблагонадежными партнерами. Во втором случае вы рискуете попасть под налоговую проверку или обвинения в получении налоговой выгоды при контакте с ненадежным отечественным контрагентом.

Зарубежный неблагонадежный контрагент привлечет повышенное внимание таможенников, сотрудников органов экспортного и валютного контроля, что приведет к росту проблем. Помимо перечисленного, на время разбирательств будут полностью приостановлены запланированные ранее поставки грузов.

Срыв сроков поставок может привести к нарушению условий контрактов с надежными отечественными поставщиками, с последующим обложением фирмы штрафами и прекращением сотрудничества. Заключение сомнительного договора с иностранным контрагентом приведет вас к статусу неблагонадежного. И даже это еще не все.

Требуется проверить:

факт существования иностранного предприятия, а именно наличие государственной регистрации в иностранном реестре, где указывается срок работы на рынке и т. д.;

должностных лиц, полномочия которых распространяются на выполнение действий от имени иностранного контрагента;

размер штата, габариты территории, что подтверждает солидность проверяемой фирмы;

достоверность адресов и фактического расположения офисов;

присутствие судебных споров, штрафов, задолженностей, которые могут указывать на отсутствие платежеспособности клиента;

наличие соответствующего документа или доверенности в случае действия иностранного контрагента от лица другой организации;

бумаги, подтверждающие необходимые возможности для выполнения условий контракта;

наличие расчетных счетов;

имеют значение сведения, есть ли у фирмы право осуществлять коммерческую деятельность на территории РФ.

После проверки иностранного контрагента исчезнут малейшие сомнения контрольно-надзорных органов в осуществлении вами фиктивной деятельности, с целью личной выгоды. Достаточно получить подтверждение того, что вы на самом деле проверили иностранное юридическое лицо. Для этого собирайте любую информацию, а также сохраняйте переписку с потенциальным партнером. При необходимости это докажет вашу осмотрительность.

Основные способы проверки

Проверка зарубежных контрагентов осуществляется разными сайтами, которые собирают информацию о работающих предприятиях определенных стран. Порталы могут относиться к государственным структурам упомянутых стран или к коммерческим структурам, строящих свой бизнес на предоставлении сведений.

Одной из таких коммерческих структур является People Bussiness & Places. Компания предоставляет больше сведений о компаниях в Великобритании, чем в любом другом каталоге;

European Business Register, указывает на своем сайте о предоставлении актуальной информации о европейских компаниях, которую можно получить напрямую из официального реестра каждой страны;

Реестр Open Ownership сформирован для ликвидации коррупции и мошенничества. Здесь содержатся данные о бенефициарных собственниках компаний из разных стран;

В международной базе данных Europages можно найти информацию не только о европейских компаниях, как многие думают, ориентируясь на название;

Оpencorporates считается одной из ведущих открытых баз данных фирм в мировом масштабе.

Как проверить иностранного контрагента

Есть торговые реестры, которые непосредственно относятся к государственным органам государств и представлены в широком спектре:

CompaniesHouseService содержит данные о компания Великобритании, которые зарегистрировались или ликвидировали свой бизнес;

На сайте торгово-промышленной палаты можно найти сведения о компаниях Греции.

Lursoft предоставляет сведения об организациях в Латвии.

Государственный торговый реестр Панамы обладает всеми сведениями о компаниях, которые были зарегистрированы в данном государстве.

Необходимо проверить партнера по следующим пунктам:

На самом ли деле существует компания. Необходимо убедиться, что организация официально зарегистрирована.

Какие лица могут официально представлять компанию и подписывать документы.

Узнайте больше о компании, руководстве, количество сотрудников, адреса, производственная площадь и так далее.

Есть ли у компании штрафы, ведутся ли судебные тяжбы с какими-либо партнерами.

Есть ли документы, которые гарантируют исполнение контракта.

Как осуществить проверку иностранного партнера: пять методов

Для осуществления проверки иностранного контрагента есть несколько методов.