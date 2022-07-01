Как проверить иностранную компанию?

Налоговая инспекция контролирует владельцев бизнеса в выборе партнеров и требует большей осмотрительности в ведение дел. Обычно проверка российских контрагентов не составляет большого труда, но вопрос с иностранными фирмами остается сложно выполнимым. В этой статье будут предложены эффективные варианты проверки иностранных контрагентов на благонадежность.
С какой целью проводится проверка иностранного контрагента
Налоговая служба небезосновательно настаивает на проверке иностранного контрагента. Прежде всего она необходима для исключения незаконного обналичивания денежных средств и уклонения от выплаты налогов, что соответствует Федеральному закону № 115-ФЗ от 07.08.01 с надлежащим надзором специальных органов.
При игнорировании проверки зарубежного контрагента российская фирма может столкнуться с более серьезными проблемами, чем при заключении сделки с российскими неблагонадежными партнерами. Во втором случае вы рискуете попасть под налоговую проверку или обвинения в получении налоговой выгоды при контакте с ненадежным отечественным контрагентом.
Зарубежный неблагонадежный контрагент привлечет повышенное внимание таможенников, сотрудников органов экспортного и валютного контроля, что приведет к росту проблем. Помимо перечисленного, на время разбирательств будут полностью приостановлены запланированные ранее поставки грузов.
Срыв сроков поставок может привести к нарушению условий контрактов с надежными отечественными поставщиками, с последующим обложением фирмы штрафами и прекращением сотрудничества. Заключение сомнительного договора с иностранным контрагентом приведет вас к статусу неблагонадежного. И даже это еще не все.
Требуется проверить:
- факт существования иностранного предприятия, а именно наличие государственной регистрации в иностранном реестре, где указывается срок работы на рынке и т. д.;
- должностных лиц, полномочия которых распространяются на выполнение действий от имени иностранного контрагента;
- размер штата, габариты территории, что подтверждает солидность проверяемой фирмы;
- достоверность адресов и фактического расположения офисов;
- присутствие судебных споров, штрафов, задолженностей, которые могут указывать на отсутствие платежеспособности клиента;
- наличие соответствующего документа или доверенности в случае действия иностранного контрагента от лица другой организации;
- бумаги, подтверждающие необходимые возможности для выполнения условий контракта;
- наличие расчетных счетов;
- имеют значение сведения, есть ли у фирмы право осуществлять коммерческую деятельность на территории РФ.
После проверки иностранного контрагента исчезнут малейшие сомнения контрольно-надзорных органов в осуществлении вами фиктивной деятельности, с целью личной выгоды. Достаточно получить подтверждение того, что вы на самом деле проверили иностранное юридическое лицо. Для этого собирайте любую информацию, а также сохраняйте переписку с потенциальным партнером. При необходимости это докажет вашу осмотрительность.
Основные способы проверки
Проверка зарубежных контрагентов осуществляется разными сайтами, которые собирают информацию о работающих предприятиях определенных стран. Порталы могут относиться к государственным структурам упомянутых стран или к коммерческим структурам, строящих свой бизнес на предоставлении сведений.
- Одной из таких коммерческих структур является People Bussiness & Places. Компания предоставляет больше сведений о компаниях в Великобритании, чем в любом другом каталоге;
- European Business Register, указывает на своем сайте о предоставлении актуальной информации о европейских компаниях, которую можно получить напрямую из официального реестра каждой страны;
- Реестр Open Ownership сформирован для ликвидации коррупции и мошенничества. Здесь содержатся данные о бенефициарных собственниках компаний из разных стран;
- В международной базе данных Europages можно найти информацию не только о европейских компаниях, как многие думают, ориентируясь на название;
- Оpencorporates считается одной из ведущих открытых баз данных фирм в мировом масштабе.
Как проверить иностранного контрагента
Есть торговые реестры, которые непосредственно относятся к государственным органам государств и представлены в широком спектре:
- CompaniesHouseService содержит данные о компания Великобритании, которые зарегистрировались или ликвидировали свой бизнес;
- На сайте торгово-промышленной палаты можно найти сведения о компаниях Греции.
- Lursoft предоставляет сведения об организациях в Латвии.
- Государственный торговый реестр Панамы обладает всеми сведениями о компаниях, которые были зарегистрированы в данном государстве.
Необходимо проверить партнера по следующим пунктам:
- На самом ли деле существует компания. Необходимо убедиться, что организация официально зарегистрирована.
- Какие лица могут официально представлять компанию и подписывать документы.
- Узнайте больше о компании, руководстве, количество сотрудников, адреса, производственная площадь и так далее.
- Есть ли у компании штрафы, ведутся ли судебные тяжбы с какими-либо партнерами.
- Есть ли документы, которые гарантируют исполнение контракта.
Как осуществить проверку иностранного партнера: пять методов
Для осуществления проверки иностранного контрагента есть несколько методов.
- Запросить документацию. Необходимо запросить все необходимые документы у иностранного контрагента, который подтвердит его права, полномочия и существование. Желательно, чтобы все документы были заверены нотариально. Добросовестный партнер предоставить все необходимое без лишних слов. Ведь наверняка они также проверяют своих партнеров. Если же компания не желает предоставлять данные сведения, то стоит задуматься о благонадежности данной компании.
- Проверить компанию посредством ФНС. В других государствах есть такие же реестры как и у нас. Вы можете запросить официальные сведения о компании посредством ФНС. Сделать вы можете как самостоятельно через официальный сайт. Или заказать выписку посредством специализированного сервиса на платной основе. Это весьма удобно. Вы экономит свое время и нет необходимости переводить на русский язык. Можно заказать как электронную выписку из иностранного реестра на сайте https://www.egrul.ru/ino_reestry.html, так и бумажную выписку. Все зависит непосредственно от ваших целей. Если вам необходимо быстро проверить партнера, то стоит заказать электронную выписку. Вы получите буквально на следующий день выписку с переводом на русский язык. Если вам необходима выписка из иностранного реестра для подачи в суд, то необходимо заказать бумажный документ с апостилем.
- Проверить контрагента через сайт Торгово-промышленной палаты. Заявка обрабатывается в течении двадцати рабочих дней.
- Порталы российских государственных органов. Если иностранный партнер сотрудничал с российской компанией, то ее благонадежность можно проверить посредством российских государственных порталов.
- Через специализированные каталоги платформы. Вы можете воспользоваться специализированными платформами: OpenCorporates,Kompass,Europages,EuropeanBusinessRegister и т.п.