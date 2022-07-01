Где лучше ремонтировать и обслуживать Volvo?

Владельцы Volvo часто задумываются, где лучше обслуживать автомобили — посещать дилера, клубный сервис Вольво в Москве, любую многопрофильную СТО или гаражных мастеров. Ведь всем автомобилистам хочется не только получить качественное и профессиональное обслуживание, но ещё и не переплатить за это. Но это возможно далеко не везде.

Официальный дилер

Обслуживание и ремонт у официального дилера обычно осуществляются качественно, с использованием оригинальных запасных частей и расходных материалов и гарантией. Но при этом стоимость таких услуг нередко неоправданно завышена. Кроме того, не все дилерские центры работают очень профессионально. Иногда встречаются проблемы с качеством.

Многопрофильная СТО

В многопрофильной СТО ремонтируются машины разных моделей и марок, поэтому её сотрудники могут быть не знакомы с нюансами и особенностями Вольво. Это снижает качество обслуживания и ремонта. Стоимость услуг таких компаний нередко невысокая. При этом могут использоваться не только оригинальные детали, но и аналоги — не всегда качественные и подходящие. Поэтому к выбору такого автосервиса нужно подходить внимательно.

Гаражные мастера

Обслуживание и ремонт в гаражах — это быстро, дёшево и сердито. В таких условиях зачастую невозможно качественно выполнить многие операции. К тому же квалификация гаражных умельцев может быть невысокой. Они установят на машину любые запчасти, которые принесёт владелец. Поэтому об использовании качественных комплектующих зачастую речи не идёт. Гарантий такие мастера не могут дать никаких. Единственным плюсом обслуживания у них является низкая стоимость услуг. Но обращение к ним порой чревато различными неприятными последствиями.

Клубный автосервис

В клубном автосервисе любое плановое техническое обслуживание и ремонт Вольво производятся с соблюдением рекомендаций автопроизводителя. Здесь используется профессиональное сертифицированное оборудование и передовые технологии, рекомендованные концерном Volvo. Сотрудники такой компании дорожат каждым клиентом, а потому выполняют работу качественно и честно. Но при этом стоимость их услуг остаётся разумной и не завышенной. К тому же всегда есть шанс сэкономить, используя по совету мастеров не оригиналы, а качественные аналоги расходников и запасных частей. Также действуют скидки и клубные карты для постоянных клиентов.