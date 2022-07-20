Какой бассейн выбрать, если вы не планируете убирать его на зиму?

Иметь собственный водоем на даче — уже не привилегия, которая ранее была доступна только состоятельным людям. Сейчас существует множество вариантов конструкций, в том числе недорогих, которые позволяют обзавестись бассейном за весьма скромную сумму. Примером тому служат каркасные конструкции. Они представляют собой что-то среднее между надувными емкостями и стационарными. Собирать их легко и удобно, поскольку в комплекте предусмотрено все необходимое для этого.

В эксплуатации каркасные бассейны неприхотливые, достаточно надежные, не подвержены механическим повреждениям. При желании есть возможность подбирать модели по форме (круглые, овальные, квадратные или прямоугольные), размерам (могут достигать в длину 10 метров) и глубине (максимальные показатели — до 2–3 метров).

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Особенности и преимущества

Каркасный бассейн состоит из несущего каркаса, его чаша выполняется из прочной ПВХ-ткани, которая не пропускает влагу. Основу конструкции составляют либо стержни, либо листовые панели. Чтобы обеспечить нужную степень жесткости, элементы скрепляются при помощи направляющих, фиксация происходит винтами.

Чашковый пакет, который покрывает дно и стенки резервуара, обычно является многослойным. Благодаря такой особенности повышается его прочность на износ, он способен выдерживать давление большого объема воды (до 50 тонн).

К преимуществам каркасного бассейна относятся:

способность выдерживать механическое воздействие; устойчивость к температурным перепадам, ультрафиолету, осадкам; длительный эксплуатационный ресурс (вплоть до 15 лет); разнообразие размеров, форм, вариантов сборки; некоторые варианты изделий при необходимости допускается демонтировать и повторно устанавливать на новом месте.

При всех достоинствах модели обходятся значительно дешевле стационарных, не требуют особенных усилий в монтаже, нуждаются в минимальном уходе.

Сборка и эксплуатация

Подробные рекомендации по сборке можно найти в инструкции, которой оснащается каждый каркасный бассейн. Процесс начинается с выбора места и подготовки основания. Допускается монтировать конструкцию как на поверхности, так и на небольшую глубину в заранее вырытом котловане.

Поскольку комплект поставки включает не только каркас и чашковый пакет, но и дополнительное оборудование (насос, скиммер, шланги и прочее), дополнительно докупать ничего не нужно.

Уход за резервуаром заключается в своевременном очищении стенок и дна от загрязнений, известковых отложений, мусора. На зиму собирать ничего не надо, конструкция на холодный период консервируется.