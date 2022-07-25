Watch GT 2 — это новая версия энергосберегающих умных часов от Huawei. Он имеет 1,39-дюймовый AMOLED-экран, интерфейс Bluetooth 5.1, GPS и пульсометр, поддерживает звонки и имеет привлекательную цену. Подробнее про хуавей вотч gt 2 цена и подробное описание смотрите на сайте consumer.huawei.com.

Huawei Watch GT 2 46 мм доступны в двух цветовых вариантах — Classic и Sport. Корпус часов выполнен из стали и керамики, а экран застеклен. Качество изготовления выглядит образцово, да и в плане дизайна часы тоже хороши. Watch GT 2 можно сравнить с аналоговыми часами высокого класса.

Стальной корпус имеет типичную форму. Сам корпус круглый и имеет дополнительную белую градуировку на черном фоне. Стекло, защищающее экран, толстое и гладкое на ощупь, а дисплей AMOLED имеет диагональ 1,39 дюйма и разрешением 454×454 пикселей. Четкость образцовая, черный цвет идеальный, а максимальная подсветка производит приятное впечатление. На экран смотреть одно удовольствие — по сравнению с гораздо более дорогими часами недостатков нет.

Черное дно керамическое, у него другая отделка, чем у остального корпуса — оно матовое, чуть шероховатое. Посередине расположен выпуклый модуль, на котором разместились датчик сердечного ритма и разъем для зарядки. В комплект входит белое магнитное зарядное устройство, оснащенное разъемом USB Type-C и подходящим кабелем.

Кожаный ремешок впечатляет точными швами, двойными петлями и стальными пряжками.

Эргономика и использование

Несмотря на большие габариты (циферблат 46 мм) и значительный вес (53 г с кожаным ремешком), Huawei Watch GT 2 — одно из самых удобных устройств в своем классе. Керамическое дно приятное на ощупь, потому что оно теплее, чем алюминий или сталь, а оба ремешка гибкие и не раздражают кожу. По общему признанию, Watch GT 2 все еще слишком велики, чтобы с ними было удобно спать, но они не мешают повседневной деятельности.

Программное обеспечение

На главном экране отображается обзор вашей производительности, количество шагов, частота сердечных сокращений, результаты упражнений, время сна, вес и уровень стресса. Вы можете просмотреть отдельные элементы, открыв сведения и историю.

Следующий экран позволяет начать тренировку, но при использовании часов он не будет полезен — он используется для управления спортивными функциями.

Еще один экран позволит вам связать часы и настроить их, т. е. включить анализ сна, непрерывный мониторинг пульса, активировать измеритель стресса, установить будильник, загрузить музыку на часы и т. д. Также есть настройки жестов, выбор приложений для получения уведомлений или возможность обновления программного обеспечения. Последний экран позволит вам настроить свой профиль, т.е. ввести основные данные и установить цели деятельности.