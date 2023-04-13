Кредитные карты с возможностью снимать наличные: ТОП-3

Кредитные карты являются современным инструментов оплаты покупок и сервисов в магазинах, онлайн-магазинах, веб-ресурсах и иных общественных местах, однако обладают и функцией снятия наличных средств через банкоматы в случаях, когда это необходимо.

Что такое кредитные карты с возможностью снятия наличных?

Кредитная карта с возможностью снятия наличных — это карта, которую можно использовать для получения наличных денег в банкоматах. Обычно эти карты имеют лимиты на сумму, которую можно снять за одну операцию и за один день, а также комиссии, которые банки могут взимать за использование карточки для снятия наличных. Кроме того, такие кредитные карты обычно имеют более высокие процентные ставки по сравнению с обычными кредитными картами.

Преимущества кредитных карт с возможностью снятия наличных:

Удобство: дают возможность получения наличных денег в любое время и в любом месте, где есть банкомат. Не нужно идти в банк и заполнять документы.

дают возможность получения наличных денег в любое время и в любом месте, где есть банкомат. Не нужно идти в банк и заполнять документы. Быстрота: процесс получения денег происходит мгновенно.

процесс получения денег происходит мгновенно. Доступность: доступны для людей с различным уровнем дохода и кредитной историей.

Ниже представлен «ТОП-3 — Кредитная карта со снятием наличных без процентов и льготным периодом» :

1. «Tinkoff Platinum» от Тинькофф Банка

Карта «Tinkoff Platinum» является одной из самых популярных кредитных карт на рынке. Ее основные преимущества включают:

Безграничный кэшбэк: до 30% на все покупки, без ограничений по категориям;

Снятие наличных без комиссии в любых банкоматах мира;

Бесплатное обслуживание карты при выполнении условий.

Для получения карты необходимо заполнить онлайн-заявку на сайте банка и пройти верификацию личности.

2. «СберКарта» от Сбербанка

«СберКарта» является универсальной картой для повседневных расходов и снятия наличных. Ее основные преимущества:

30% кэшбэк на все покупки;

скидки на покупки в категории «Здоровье» и в маркетплейсе СберМегаМаркет;

Снятие наличных без комиссии в банкоматах Сбербанка;

Бесплатное обслуживание карты;

Возможность управлять картой через мобильное приложение.

Для оформления карты необходимо обратиться в отделение Сбербанка или заполнить онлайн-заявку на сайте.

3. Карта «180 дней» от Газпромбанка

Карта «180 дней» является премиальной кредитной картой, предназначенной для повседневных расходов. Ее основные преимущества:

Без справки о доходах;

Срок рассмотрения заявки день в день;

Бесплатное снятие наличных в банкоматах любых банков мира;

Бесплатное обслуживание карты.

В заключение, выбор кредитной карты с возможностью снятия наличных зависит от индивидуальных потребностей и предпочтений. Необходимо внимательно изучить условия, включая процентную ставку, лимиты и комиссии, а также преимущества и недостатки.