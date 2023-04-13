Кредитные карты с возможностью снимать наличные: ТОП-3

Кредитные карты являются современным инструментов оплаты покупок и сервисов в магазинах, онлайн-магазинах, веб-ресурсах и иных общественных местах, однако обладают и функцией снятия наличных средств через банкоматы в случаях, когда это необходимо.
Что такое кредитные карты с возможностью снятия наличных?
Кредитная карта с возможностью снятия наличных — это карта, которую можно использовать для получения наличных денег в банкоматах. Обычно эти карты имеют лимиты на сумму, которую можно снять за одну операцию и за один день, а также комиссии, которые банки могут взимать за использование карточки для снятия наличных. Кроме того, такие кредитные карты обычно имеют более высокие процентные ставки по сравнению с обычными кредитными картами.
Преимущества кредитных карт с возможностью снятия наличных:
- Удобство: дают возможность получения наличных денег в любое время и в любом месте, где есть банкомат. Не нужно идти в банк и заполнять документы.
- Быстрота: процесс получения денег происходит мгновенно.
- Доступность: доступны для людей с различным уровнем дохода и кредитной историей.
Ниже представлен «ТОП-3 — Кредитная карта со снятием наличных без процентов и льготным периодом» :
1. «Tinkoff Platinum» от Тинькофф Банка
- Карта «Tinkoff Platinum» является одной из самых популярных кредитных карт на рынке. Ее основные преимущества включают:
- Безграничный кэшбэк: до 30% на все покупки, без ограничений по категориям;
- Снятие наличных без комиссии в любых банкоматах мира;
- Бесплатное обслуживание карты при выполнении условий.
Для получения карты необходимо заполнить онлайн-заявку на сайте банка и пройти верификацию личности.
2. «СберКарта» от Сбербанка
«СберКарта» является универсальной картой для повседневных расходов и снятия наличных. Ее основные преимущества:
- 30% кэшбэк на все покупки;
- скидки на покупки в категории «Здоровье» и в маркетплейсе СберМегаМаркет;
- Снятие наличных без комиссии в банкоматах Сбербанка;
- Бесплатное обслуживание карты;
- Возможность управлять картой через мобильное приложение.
Для оформления карты необходимо обратиться в отделение Сбербанка или заполнить онлайн-заявку на сайте.
3. Карта «180 дней» от Газпромбанка
Карта «180 дней» является премиальной кредитной картой, предназначенной для повседневных расходов. Ее основные преимущества:
- Без справки о доходах;
- Срок рассмотрения заявки день в день;
- Бесплатное снятие наличных в банкоматах любых банков мира;
- Бесплатное обслуживание карты.
В заключение, выбор кредитной карты с возможностью снятия наличных зависит от индивидуальных потребностей и предпочтений. Необходимо внимательно изучить условия, включая процентную ставку, лимиты и комиссии, а также преимущества и недостатки.