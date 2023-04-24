Маневренная коммунальная техника российского производства

Для уборки городских улиц, дорог, тротуаров, парков используется коммунальная техника. С ее помощью очищают асфальт и плитку от пыли, увлажняют пешеходные дорожки, поливают зеленые насаждения, а зимой убирают снег. В качестве коммунальной техники можно эксплуатировать мини-погрузчики, которые оснащаются навесным оборудованием.

Какие модели подходят

Оптимальный выбор для использования в сфере коммунального хозяйства — это модели Polar Badger серии WL на шарнирно-сочлененной раме. Они характеризуются хорошей маневренностью и могут развернуться на узкой площадке благодаря малому радиусу поворота. Небольшие габариты дают возможность использовать шарнирно-сочлененные погрузчики Polar Badger для уборки узких проулков.

Техника оснащена системой блокировки колес и полным приводом. Это облегчает ее эксплуатацию в зимний период для уборки снега, разбрасывания противогололедных материалов. Скорость минипогрузчиков серии WL составляет 23 км/ч, поэтому с их помощью можно быстро убрать территории, характеризующиеся большой площадью.

Погрузчики, использующиеся в коммунальном хозяйстве, оснащены кабинами с обогревом, регулируемыми рулевыми колонками и сиденьями, системой ГЛОНАСС-мониторинга. Они умеренно расходуют топливо, характеризуются высокой производительностью, удобством в эксплуатации и простым техническим обслуживанием.

Какое навесное оборудование можно использовать

Функциональность техники расширяется благодаря применению следующего навесного оборудования:

снеговые отвалы с механическим или гидравлическим поворотом;

прицепы для сбора мусора;

щетки с пылеприемниками;

пескоразбрасыватели;

шнекороторные снегометатели;

мойки высокого давления;

крюковые подвесы;

челюстные ковши;

корчеватели и др.

Это оборудование подключается через гидравлическую розетку, которая имеется сзади кабины погрузчика. Гидравлика техники характеризуется высокой надежностью, производительностью, долговечностью. Обслуживание мини-погрузчиков, использующихся в коммунальном хозяйстве, выполняется в сертифицированных производителем центрах. Оно упрощено благодаря тому, что к каждому узлу есть легкий доступ.

Применение погрузчиков в коммунальном хозяйстве дает возможность сэкономить средства на покупке или аренде крупногабаритной спецтехники. Оборудование сертифицировано для эксплуатации в Российской Федерации.