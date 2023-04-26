Замороженные овощи оптом от производителя «Кунцево»

Овощи, подвергнутые шоковой заморозке — аналог всевозможных солений, разносолов и закрученных салатов. Предварительно вымытые, высушенные и нарезанные кубиками или брусочками изделия позволяют готовить ароматные блюда в ускоренном режиме, без потерь в плане вкуса и аромата. Оптимальная стоимость, доступные условия хранения, очевидная польза — преимуществ у представленного продукта много.

Производство замороженных овощей осуществляет компания «Кунцево». Предприятие функционирует в формате полного цикла — эксперты берут на себя ответственность не только за обработку, упаковку и доставку, например, морковки, но и за ее выращивание на базе собственного агротехнического комплекса.

Польза замороженных овощей

В составе одной упаковки развесных замороженных овощей находится картофель (фри или кубик), морковь (кубик или соломка), а также свекла (кубик 10×10 мм). К сожалению, люди нередко отказываются от употребления подобной продукции, считая ее вредной или как минимум слабо полезной. На практике оказывается, что изделия такого типа:

наполнены витаминами и минеральными соединениями;

поставляются без всевозможных консервантов;

не теряют питательные вещества при разморозке;

способны сбалансировать рацион человека;

не страдают от многочисленных пищевых бактерий.

Еще одно преимущество овощей, подвергнутых шоковой заморозке, заключается в чрезвычайном удобстве их применения. Человеку не приходится самостоятельно снимать кожуру и стоять у доски с острым ножом, стремясь добиться правильной нарезки кубиком или соломкой. Люди высыпают продукт на раскаленную сковороду, подвергая овощи минимальной термической обработке.

Как производится доставка

Компания «Кунцево» продает замороженные овощи https://kuntsevo.ru/product/vesovaya-produktsiya/ovoshchi-rezanye-zamorozhennye/ в развесном формате — в каталоге представлены картофель, морковь и свекла. Оптовые и розничные заказчики могут приобретать предпочтительные объемы продуктов, основываясь исключительно на собственных желаниях и потребностях. За доставку товаров будут отвечать либо экспедиторы бренда, либо представители ведущих российских логистических корпораций.

Предприятие приглашает к сотрудничеству заказчиков, желающих получать качественную продукцию, сертифицированную по международным стандартам. В каталоге компании «Кунцево» присутствуют 120 товарных позиций, а реализация изделий производится в любых городах и регионах России — от Сахалина до Калининграда включительно.