Взрывозащищенные асинхронные электродвигатели ВА, ВRА тихоходные от компании «ЭЛЕКТРОРЕСУРС»

В России действует Федеральный закон от 21.07.1997 № 116-ФЗ, определяющий критерии и спецификацию опасных производств. В соответствии с регламентами, такие промышленные зоны должны оборудоваться уникальным оборудованием — например, искробезопасными моторами форматов BA и BRA. Сферы применения представленных агрегатов также обозначены в ГОСТ Р 51330.11. За выпуск подобных установок отвечают, в том числе и сотрудники предприятия «ЭЛЕКТРОРЕСУРС».

Отличительные особенности электродвигателей BRA и BA

По данным, публикуемым страховщиками, на территории разных регионов Российской Федерации присутствуют 175 тыс. опасных производств. Металлургические, нефтяные и химические компании вынуждены заботиться о защите персонала и окружающей среды от разнокалиберных аварий. В группу элементов протекции входят и специализированные моторы — силовые машины серий BRA и BA, обладающие уникальными эксплуатационными характеристиками.

Подобные устройства выпускаются в составе больших модельных рядов. Различные виды установок отличаются по количеству оборотов, типоразмеру, мощности и коэффициенту полезного действия. В зависимости от специфических параметров, агрегаты маркируются буквами:

Х — нужда в корректной установке с высокопрочной фиксацией линий проводов;

Б — присутствие внутренних элементов температурной защиты, реализованных за счет термических резисторов;

Б1 — наличие сенсоров температуры, смонтированных в области подшипников и греющихся деталей.

Аппараты подобного типа необходимы в местах соприкосновения приводного оборудования с взрывоопасными средами. Взрывозащищенное исполнение становится гарантией того, что любое внешнее горючее вещество не столкнется с открытой искрой, способной привести к крупной аварии. Дополнительные температурные датчики позволяют контролировать режимы работы устройства, следя за пожарной обстановкой на предприятии.

Области эксплуатации двигателей

Взрывозащищенные двигатели серий BA и BRA https://elresurs.ru/catalog/vzryvozashchishchennye-3-kh-fa/vzryvozashchishchennye-asinkhr-va/, реализуемые сотрудниками предприятия «ЭЛЕКТРОРЕСУРС», используются в разных отраслях и индустриях промышленности.



Модули, гарантирующие отличный уровень безопасности, необходимый металлургам, специалистам пищевой промышленности, нефтехимикам и классическим горнякам. Увеличенная точность посадочных узлов и присоединительных площадок, повышенный эксплуатационный период, надежность и прочность — преимуществ у таких конструкций много.