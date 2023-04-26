Двери-купе на заказ в мебельном цеху «ДАНИОЛ»

Мебель должна отличаться функциональностью, практичностью, удобством и привлекательным внешним видом. Придать эти характеристики шкафам помогают современные двери-купе. Это раздвижная система, в которой дверные полотна открываются и закрываются не «на себя» и «от себя», а в стороны, двигаясь по направляющим. Это позволяет рационально использовать каждый сантиметр полезной площади в помещении, что важно для небольших комнат.

Характеристики

Основой в дверях-купе служат плиты МДФ или ДСП толщиной 8-16 мм. Вставка может быть изготовлена из различных материалов:

ЛДСП;

МДФ, покрытая пленкой, акрилом или полимерами;

зеркало (с серебряным или бронзовым обрамлением);

зеркало с узором;

зеркало с пескоструйным рисунком;

цветные стекла;

фотопечать на стеклянной или акриловой поверхности;

кожа и другие варианты.

Ширина полотен может варьироваться в пределах 400-1100 мм, высота — 1800-2800 мм.

Преимущества

Двери-купе обладают следующими достоинствами:

Экономия места. Двери-купе не занимают много пространства при открывании и закрывании, как распашные.

Легкость установки и обслуживания. Полотна устанавливаются на рельсы, не требуют дополнительных пространственных надстроек и обеспечивают легкий доступ к содержимому шкафа.

Удобство использования. Двери-купе легко открываются и закрываются, не выпадают из шарниров, не скрипят и не требуют дополнительного ухода.

Эстетичный вид. Дверные полотна могут быть оформлены в любом стиле, подходят к различному интерьеру и создают стильный облик для шкафа.

Большой ассортимент. Двери-купе могут быть выполнены из разнообразных материалов, в различных цветовых решениях. Это позволяет подобрать подходящий вариант для любого интерьера.

Где заказать

Если вы хотите придать комнате новый вид и сделать ее функциональной, в нашей компании «ДАНИОЛ» вы можете заказать двери-купе https://www.daniol.ru/catalog/dveri-kupe-na-zakaz/, которые будут сочетаться с любым интерьером. Они отличаются эстетичным внешним видом, качеством и долговечностью. Мы производим двери-купе из надежных материалов, которые устойчивы к износу и внешнему воздействию. В нашем каталоге вы можете выбрать полотна различных цветов и оттенков, фактуры. Если вам требуется консультация по выбору изделий, свяжитесь с нами по контактному номеру телефона, либо оставьте заявку на обратный звонок. Мы свяжемся с вами в ближайшее время и ответим на все вопросы.