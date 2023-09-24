Новый Год является одним из самых излюбленных и волшебных праздников в году для каждого человека. Однако, для предприятий приближение Нового Года означает дополнительную статью расходов и хлопоты, поскольку в большинстве компаний проводятся новогодние корпоративы, которые поможет организовать korporativ-ng.ru.

Когда начать подготовку?

Время новогодних корпоративов приходится на вторую половину декабря, но его организацию следует начинать значительно раньше. И дело здесь не только в большом объеме работ, но и в необходимости заранее бронировать место проведения корпоратива. В декабре уже большинство площадок недоступно. В среднем подготовка к новогоднему корпоративу проходит за месяц или полтора до запланированного мероприятия.

Как подобрать подходящую площадку?

В условиях современных реалий найти площадку для проведения новогоднего корпоратива совершенно не проблематично. Во-первых, многие организаторы уже знают множество проверенных площадок, которые подойдут для мероприятия. Во-вторых, сегодня на просторах всемирной паутины функционирует достаточно большое количество платформ, которые помогают подобрать оптимальный вариант.

Надо сказать, что профильные интернет-платформы сегодня пользуются достаточно высокой популярностью, поскольку значительно упрощают решение такой задачи.

Критерии выбора

На сегодняшний день существует достаточно большое количество площадок, которые предлагают проведение различных мероприятий, в том числе и новогодних корпоративов. Однако, настолько широкий выбор не упрощает сам процесс выбора, а наоборот. Чтобы облегчить решение подобной задачи, следует особое внимание уделять следующим критериям:

Вместительность. У каждой компании индивидуальный штат, а потому выбрать ресторан для новогоднего корпоратива или другое место для проведения новогоднего корпоратива каждое предприятие ориентируется на то, сколько человек нужно разместить. Важно, чтобы всем было комфортно;

Место расположения. Важно, чтобы добираться до места было максимально удобно;

Стоимость. Поскольку бюджет у каждого предприятия разных, то стоимость аренды площадки для проведения запланированного мероприятия имеет далеко не самое последнее значение;

Дополнительные услуги. Наличие различных дополнительных услуг может значительно упростить процесс организации предстоящего новогоднего корпоратива. Например, обслуживание на самом мероприятии. Однако, следует внимательно ознакомиться с тем, отдельно оплачиваются эти услуги или нет.

Ориентируясь на вышеперечисленные критерии можно существенно упростить поиск подходящей площадки и сократить время на решение этой задачи.