Город Туринск — старинный российский город, расположенный в Свердловской области. Население составляет 1694 человек, площадь 28 км². Для тех, кто подыскивает недвижимость в Туринске есть несколько подходящих вариантов домов, которые выставлены на продажу.

Какие дома продаются

Преимущественно публикуются объявления о реализации объектов в Ирбитском тракте, Центрального микрорайона. Район достаточно тихий, но имеется развитая инфраструктура, есть магазины и автобусные остановки в шаговой доступности. В городе имеются садик, школа, ЖД станции.

Для любителей природы — неподалеку размещена речка. Округ не относится к территориям риска по комплексному химическому и биологическому загрязнениям. Дома в Туринске продаются с земельными участками, на которых обустроены сады, огороды, хозяйственные постройки.

Жилье подходит как для постоянного, так и временного проживания. Есть электроснабжение, водопровод, в некоторых случаях имеются скважины, вместо центральной канализации чаще всего на участках обустроена выгребная яма. Отопление — преимущественно печное, но в городе активно проводится газификация, практически на каждой улице имеется подвод для подключения. После процедуры покупки и оформления дома уже сразу можно обращаться в газовую службу, для подготовки плана и схемы ввода.

Некоторые коттеджи уже газифицированы, такие объекты стоят дороже. В Туринске реализуются готовые построенные дома, можно подобрать бюджетный вариант, цены стартую от 360 тысяч и в эту стоимость входит 11,9 соток земли, а также 55,3 кв.метра. Большинство домов, продаваемых по низким ценам, требуется делать ремонт. Однако, каждый новый собственник все-равно будет обустраивать жилье по своему вкусу.

Во многих коттеджах имеется отдельно стоящая баня, также зачастую построены добротные гаражи и конюшни. Туринск — идеальное место для фермерского хозяйства, здесь реализуются дома с большими участками. Земля — плодородная, отлично подходит для выращивания различных культур. В городе также есть предприятия промышленного назначения.

На объектах с более высокой стоимостью сделан хороший ремонт. Так, за 2 000000 рублей вы получите дизайнерский ремонт, новые коммуникации и сантехнику, теплый пол, пластиковые окна, натяжные потолки, встроенную современную технику и даже часть мебели.

Все реализуемые дома доступны в ипотеку, также в покупку можно вложить материнский капитал. В таких программах МК используется в качестве аванса, что позволяет снизить стоимость самого кредита.