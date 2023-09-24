Преимущества и сфера применения быстровозводимых бескаркасных ангаров

Для хранения товаров, размещения оборудования, организации спортивных секций, сельскохозяйственных нужд и проведения разных мероприятий часто используют быстровозводимые бескаркасные ангары. Эти сооружения делают разного размера без использования традиционных каркасов. Благодаря этому значительно снижается стоимость сооружения и уменьшаются сроки его сдачи.

Из чего делают?

Бескаркасные ангары в Самаре часто делают из гофрированных металлических панелей. Их производят из стали или алюминия специальной формы. Она позволяет им легко соединяться друг с другом без каркасов или других крепежных элементов. Панели различаются толщиной и размерами в зависимости от требуемой прочности и параметров сооружения.

После сборки строение при необходимости окрашивают в любой цвет или покрывают специальными материалами для защиты от коррозии и других внешних воздействий. Процесс изготовления бескаркасных ангаров предполагает использование закатной технологии. Благодаря этому создается бесшовное сооружение без сквозняков и промерзаний между деталями.

Преимущества

Бескаркасные ангары:

не требуют капитального фундамента или привлечения большого количества тяжелой техники при возведении;

подходят для строительства на любом грунте;

возводятся в любое время года;

требуют прохождение только упрощенной системы регистрации;

имеют срок службы от 50 лет.

Такие строения отличаются 100-процентной водонепроницаемостью, благодаря специальному покрытию не нуждаются в специальном уходе. Возводят их как в теплом, так и в холодном исполнении. Из-за отсутствия сложных технических решений бескаркасные ангары имеют приемлемую стоимость. Ангар не имеет внутри столбов и перегородок, поэтому легко организовать пространство внутри, ориентируясь на удобство, технику безопасности и другие факторы.

Организация внутри ангара

При необходимости объект утепляют и проводят системы вентилирования. Например, строительство птицефабрик в Самаре предполагает организацию определенного микроклимата внутри помещения. Использование бескаркасных ангаров позволяет создать необходимое количество секторов, например, для содержания птицы, инкубации яиц и птицеводства. Установить такие помещения легко за городом с учетом требований санитарных норм.

Применяют строение и для хранения зерна. Благодаря конструктивным особенностям легко уберечь урожай от грызунов и насекомых, обеспечив нужные параметры температуры и влажности для его сохранности.

Металл подходит и для возведения других животноводческих помещений. К каждому из них есть свои требования к внешнему и внутреннему наполнению. Например, ангары для коровников не предполагают установку дополнительных вентиляционных систем, поскольку в торцах здания остаются проемы. Не используют и системы отопления, при необходимости устанавливают тепловые пушки, обогреватели.