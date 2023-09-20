Раздаточная полиграфия, как самый простой и доступный инструмент маркетинга

Современному бизнесу становится все сложнее завоевывать внимание и доверие целевой аудитории. Ввиду высокой конкуренции в каждой сфере компаниям приходится искать новые варианты для установления коммуникации с потенциальными покупателями. Но и традиционные рекламные инструменты не утрачивают актуальности, главное — правильно их применять и грамотно подходить к разработке дизайна. К числу недорогих, но эффективных способов рекламы относится изготовление корпоративных сувениров и полиграфической продукции.
Особенное место среди таких изделий занимают раздаточные материалы. К ним относятся рекламные листовки, флаеры, визитки, проспекты, буклеты и прочие изделия. Предлагаем рассмотреть основные преимущества для бизнеса, которые дает печать полиграфии, предназначенной для массового распространения.
Преимущества раздаточной полиграфии
Относительно дешевое изготовление. У компаний есть возможность выбирать оптимальные способы печати в зависимости от нужного тиража изделий и тем самым уменьшать стоимость производства одного экземпляра полиграфической продукции.
- Оперативность выпуска. Корпоративные материалы, рекламные листовки, флаеры и визитки можно изготовить в сжатые сроки. Это важнейший фактор, когда изделия нужны срочно для проведения деловых мероприятий, промо-акций.
- Привлекательный дизайн. Современные технологии печати позволяют реализовать практически любое дизайнерское решение, независимо от его сложности. Можно изготавливать монохромные и полноцветные изделия любого формата, начиная компактными визитными карточками и заканчивая настенными календарями, постерами и плакатами.
- Широкий охват. Раздаточные материалы можно распространять в рамках различных акций и мероприятий. Такая полиграфия помогает привлекать внимание новых покупателей, напоминать о компании текущим клиентам, поддерживать интерес к определенной марке или бренду.
- Увеличение продаж. Раздаточная полиграфия становится выгодным способом увеличения продаж. Это достигается за счет применения технологий персонализации, географического таргетинга.
Как повысить эффективность раздаточной полиграфии
Компаниям непременно стоит использовать в рекламе раздаточные материалы. Чтобы визитки, флаеры и листовки стали еще эффективнее, при разработке такой полиграфии рекомендуется учитывать следующие детали:
- Целевая аудитория, на которую рассчитана продукция. От этого будет зависеть дизайн изделий, их содержание, рекламный посыл, способ распространения.
- Оформление. Важно соблюдать умеренность при подготовке макета. Чрезвычайно яркое и агрессивное оформление может отпугнуть потенциального покупателя, не вызовет интереса. И, напротив, слишком сухое изложение информации не привлечет внимания. Поэтому для подготовки макета, разработки текста и графики стоит обратиться к профессионалам.
- Способ распространения. Раздавать бумажную рекламу можно в рамках проведения промо-акций, на деловых и корпоративных мероприятиях, раскладывать на стойках информации в местах большого скопления людей, в офисе, кидать в почтовые ящики или раздавать на улице.
Раздаточная полиграфия остается одним из эффективных и важных способов рекламирования товаров и услуг, продвижения и позиционирования брендов. Она обходится сравнительно недорого, является универсальной и быстрой в изготовлении. Не удивительно, что даже крупные компании с неограниченными рекламными бюджетами по-прежнему используют этот канал и не планируют от него отказываться.