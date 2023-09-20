Раздаточная полиграфия, как самый простой и доступный инструмент маркетинга

Современному бизнесу становится все сложнее завоевывать внимание и доверие целевой аудитории. Ввиду высокой конкуренции в каждой сфере компаниям приходится искать новые варианты для установления коммуникации с потенциальными покупателями. Но и традиционные рекламные инструменты не утрачивают актуальности, главное — правильно их применять и грамотно подходить к разработке дизайна. К числу недорогих, но эффективных способов рекламы относится изготовление корпоративных сувениров и полиграфической продукции.

Особенное место среди таких изделий занимают раздаточные материалы. К ним относятся рекламные листовки, флаеры, визитки, проспекты, буклеты и прочие изделия. Предлагаем рассмотреть основные преимущества для бизнеса, которые дает печать полиграфии, предназначенной для массового распространения.

Преимущества раздаточной полиграфии

Относительно дешевое изготовление. У компаний есть возможность выбирать оптимальные способы печати в зависимости от нужного тиража изделий и тем самым уменьшать стоимость производства одного экземпляра полиграфической продукции.

Оперативность выпуска. Корпоративные материалы, рекламные листовки, флаеры и визитки можно изготовить в сжатые сроки. Это важнейший фактор, когда изделия нужны срочно для проведения деловых мероприятий, промо-акций.

Привлекательный дизайн. Современные технологии печати позволяют реализовать практически любое дизайнерское решение, независимо от его сложности. Можно изготавливать монохромные и полноцветные изделия любого формата, начиная компактными визитными карточками и заканчивая настенными календарями, постерами и плакатами.

Широкий охват. Раздаточные материалы можно распространять в рамках различных акций и мероприятий. Такая полиграфия помогает привлекать внимание новых покупателей, напоминать о компании текущим клиентам, поддерживать интерес к определенной марке или бренду.

Увеличение продаж. Раздаточная полиграфия становится выгодным способом увеличения продаж. Это достигается за счет применения технологий персонализации, географического таргетинга.

Как повысить эффективность раздаточной полиграфии

Компаниям непременно стоит использовать в рекламе раздаточные материалы. Чтобы визитки, флаеры и листовки стали еще эффективнее, при разработке такой полиграфии рекомендуется учитывать следующие детали:

Целевая аудитория, на которую рассчитана продукция. От этого будет зависеть дизайн изделий, их содержание, рекламный посыл, способ распространения.

Оформление. Важно соблюдать умеренность при подготовке макета. Чрезвычайно яркое и агрессивное оформление может отпугнуть потенциального покупателя, не вызовет интереса. И, напротив, слишком сухое изложение информации не привлечет внимания. Поэтому для подготовки макета, разработки текста и графики стоит обратиться к профессионалам.

Способ распространения. Раздавать бумажную рекламу можно в рамках проведения промо-акций, на деловых и корпоративных мероприятиях, раскладывать на стойках информации в местах большого скопления людей, в офисе, кидать в почтовые ящики или раздавать на улице.

Раздаточная полиграфия остается одним из эффективных и важных способов рекламирования товаров и услуг, продвижения и позиционирования брендов. Она обходится сравнительно недорого, является универсальной и быстрой в изготовлении. Не удивительно, что даже крупные компании с неограниченными рекламными бюджетами по-прежнему используют этот канал и не планируют от него отказываться.