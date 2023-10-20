Как выбрать креативные упаковки подарков для Нового Года

Новый год — волшебный праздник, когда каждый человек начинает верить в сказку и магию. Особенную атмосферу новогодним денькам придает праздничное оформление улиц, витрин магазинов, офисов разных учреждений. И, конечно, не обходится он без подарков. Мало того, что люди стараются подобрать для родственников и коллег приятные презенты, которые вызовут у получателей положительные эмоции. Отдельное внимание уделяется упаковке для подарка. Это не просто обертка, а важнейший элемент дизайна, который создает особенное настроение, поддерживает общую атмосферу праздника и новогоднего чуда.

Можно выбрать уже готовые варианты и внести в оформление какую-то дополнительную деталь от себя. А можно заказать упаковку индивидуально под конкретную сувенирную продукцию. Многие типографии в преддверии праздников предлагают такую услугу. Причем они выпускают не только тематические варианты упаковочной бумаги, но и принимают заказы на печать полиграфической продукции с элементами персонализации. Благодаря этому подарок становится еще ценнее для адресата.

Типы креативных упаковок

Декорирование подарочной упаковки — увлекательный процесс, позволяющий раскрыть творческие способности человека. Чтобы по-праздничному и особенно ярко оформить презент, стоит использовать следующие решения:

Традиционные упаковки с необычным дизайном. Даже обычный бумажный пакет можно превратить в экскюзив, если декорировать его забавными снежинками, вырезанными собственноручно из цветной или гофрированной бумаги, яркими бусинами, разноцветными блестками, аппликацией из хвои. Подарочные коробки можно обернуть газетными листами, что смотрится по-особенному стильно и эффектно.

Экологически чистая упаковка. Тренд на экологичность и безопасность прослеживается даже в декоре подарочной упаковки. Все больше компаний отказываются использовать пластик, заменяют его бумагой, в том числе, крафтовой. Если брать пластик, но только биоразлагаемый или изготовленный из вторсырья.

Специализированные виды под конкретные сувениры. Отдельную группу упаковочной продукции составляют специальные виды, разработанные под определенные сувениры. К примеру, жестяные коробки или стеклянные банки для печенья, сухофруктов, бумажные коробки и пакеты под винные бутылки, деревянные шкатулки или мягкие мешочки для ювелирных украшений.

Техники упаковки под разные темы

В последнее время важность приобретает не только праздничное декорирование подарков, но и стилизация презентов. Так, воссоздать стиль ретро помогают упаковочные материалы в виде пожелтевших газетных или книжных страниц. Минимализму присуще использование крафтовой бумаги, вместо ярких лент такие подарки перевязывают шпагатом. Сказочная стилизация воспроизводится путем добавления аппликаций новогодней тематики, посредством добавления елочных игрушек, пряничных фигурок.

Выбор элементов для украшения огромный. Но важно не переусердствовать и учитывать целевую аудиторию, для которой подготавливается подарок. Так, презенты для сотрудников и партнеров компании стоит оформлять лаконично, строго, допускается добавление мелких деталей новогодней тематики. Если упаковывать подарок близкому человеку, то выразить теплые чувства помогут красивые снежинки, бусины, веточки рябины и другие дополнения.

Главное — проявить фантазию при декорировании сувенирной продукции, тогда презент точно понравится адресату и произведет на него впечатление.