ТОП-7 архитектурных украшений Казани

Архитектура Казани — это действительно нечто. Здесь удивительным образом гармонично сочетаются восточные, среднеевропейские и западные мотивы.

№ 1. Дворец земледельцев

Сооружение административного значения представляет классический узнаваемый стиль, оно гордо возвышается среди Дворцовой казанской площади. Повышенный интерес туристов вызван наглядной монументальностью и вычурностью, характерной в большей степени для Франции с Италией.

В непосредственной близости можно увидеть Кремлевскую известную набережную, Казанский исторический кремль. Смотрите лучшие развлечения Самары для детей по ссылке.

В этом месте получаются отличные памятные фото. При детальном рассмотрении двора выделяются филигранно отточенные элементы архитектуры прошлых веков. С наступлением вечера внутри здания подсвечивается бронзовое зеленое дерево, ассоциирующееся с плодородием всего края.

№ 2. Казанский Кремль

Объект представлен действующей резиденцией Президента, стоящего во главе Татарстана. К архитектурному комплексу из белого камня относятся храмовые сооружения мусульманского и православного формата, памятки археологии и архитектуры.

Кремль окружают реки Казанка с Волгой, в своих стенах он хранит важные исторические факты, когда городом овладел Иван Грозный, а Петр I хранил огромное количество пушек. До наших времен сохранилась фреска с ликом Божьей Матери, чудом сохранившаяся в больших массовых пожарах. Сегодня объект открыт для путешественников и туристов, внесен в список ЮНЕСКО.

№ 3. Башня Сююмбике

Сооружение действительно монументальное, символичное для татарского народа, поклоняющегося ему. Невозможно обойти стороной эту башню, находящуюся на площади Казанского Кремля, прогуливаясь по столице Татарстана.

Сююмбике является одной из нескольких российских башен, пребывающих в «падающем» состоянии. Полна высота составляет 58 м, что на 1 м больше от именитой Пизанской «сестры», что в солнечной Италии. Исторически известно, что изначально описываемое строение служило дозорной вышкой до 19 века. В настоящее время здесь обустроен минарет, регулярно подающий призывы к молитве.

№ 4. Центр семьи Казан

Так принято называть дворец Казани, где организуются бракосочетания. Архитектурное сооружение отличается необычной формой в виде традиционного казана, который, как известно, символизирует достаток семьи, домашний уютный очаг.

В интерьере «Чаши» отчетливо просматриваются этнические мотивы. Так, залы оформлены с применением элементов, относящих зрителя к Казанскому ханству, Волжской Булгарии, европейскому классицизму.

Периметр сооружения дополнен огромными фигурами мифологических персонажей, это барсы и зиланты. Крыша на высоте в 32 м обустроена по принципу смотровой площадки, отсюда открываются завораживающие виды Казани.

№ 5. Мост Миллениум

Это широко известная и популярная достопримечательность, представляющая для путешественников современный и прогрессивный Татарстан. Практически все экскурсии обзорного формата включают поездку по оживленному мосту. С помощью масштабной конструкции объединяются живописные берега Казанки, упрощается перемещение по городу.

Строительство началось еще в 2004 году, полномасштабная эксплуатация началась в 2007 году. С тех пор сооружение является функциональной важной частью Казанского Малого кольца. В результате городские оживленные улицы больше не погружаются в автомобильные заторы.

№ 6. Дом Ушковой

В городской центральной части можно познакомиться с этим сооружением, относящимся к культурному наследию. Здесь с 1920 года обустроена Национальная библиотека республиканского значения. Она по праву носит звание книжного крупнейшего фонда на просторах России.

Экскурсии по дому Ушаковой предполагают знакомство с историей его возведения. Посетителям открываются роскошно обставленные залы, где невероятным образом переплетены технологические новинки ХХ века с достижениями дизайнерского мастерства, настоящими шедеврами эклектики. Особняк смог сохранить старинную планировку.

№ 7. Колокольня Богоявленского собора

Посреди Казани гордо возвышается исторический интересный памятник. Сооружение просматривается практически отовсюду с центральной части города, оно будто наблюдает за прилегающими старинными зданиями периода дореволюционной архитектуры, охраняет их.

За колокольней закреплено историческое и религиозное наследие, имеющее большое значение для местных жителей. Туристы с любопытством знакомятся с таким необычным объектом.

История указывает, что возведение колокольни связано с Кривоносовым Иваном, жизненные события которого связаны с Богоявленским собором. Здесь он женился, позже был признан главой православной общины.