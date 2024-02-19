Печать наклеек как инструмент продвижения

Выбор полиграфической продукции для рекламы и продвижения сегодня настолько широкий, что каждая компания может остановиться на подходящих по цене и эффективности вариантах. Среди всех доступных решений отдельного внимания заслуживают наклейки. Они выпускаются разных форматов, являются недорогими в изготовлении, при этом позволяют рекламировать многие виды товаров и услуги.

В типографиях печать наклеек занимает мало времени, а благодаря различным способам оформления можно создавать действительно уникальные изделия. Как этого добиться и что учитывать для получения качественной полиграфии, расскажем далее.

Разработка дизайна наклеек

Первым шагом для получения оригинальных наклеек становится разработка общей концепции и дизайна таких изделий. Оформление подбирают на основании целей и задач, которые они должны решать, а также с учетом ожиданий и потребностей целевой аудитории. Определившись с назначением продукции, переходят к подготовке дизайна:

выбирают визуальные элементы для оформления;

работают над текстовым наполнением;

подбирают цветовую схему;

комбинируют элементы дизайна в рамках выбранного формата и размера наклейки.

Использование специализированного программного обеспечения упрощает эту задачу, позволяет создавать несколько версий дизайна, сравнивать их и выбирать наиболее подходящие варианты по эффективности воздействия.

Выбор материалов и технологии печати

Эксплуатационные свойства, долговечность и практичность изделий определяются тем, какие способы и технологии печати использованы для воспроизведения. В качестве основных материалов применяются классические виды бумаги, виниловая пленка, пластик. Бумажные наклейки обходятся дешевле остальных, однако они недолговечные. Поэтому для получения продолжительного рекламного эффекта стоит использовать в качестве основы винил или пластик.

Технология печати — офсетная, цифровая или трафаретная, — зависит от объема тиража и особенностей дизайна полиграфии. Если предстоит напечатать свыше 500 экземпляров, то выгоднее использовать офсет. Когда речь идет о выпуске наклеек с элементами персонализации, либо тираж составляет менее 500 образцов, то дешевле цифровая печать.

Производство и контроль качества

Процесс производства обычно занимает не так много времени. В зависимости от сложности дизайна, количества образцов и особенностей дополнительной постпечатной обработки на это уходит от 1-2 суток. Чтобы оценить качество продукции и при необходимости внести корректировки для устранения возможных дефектов, неточностей, типографии предоставляют услугу изготовления пробных экземпляров.

Распространение и использование наклеек

Подходящий способ распространения наклеек среди целевой аудитории зависит от того, какую задачу они должны решать. Чтобы улучшить узнаваемость бренда, обеспечить правильное позиционирование товаров на рынке, повысить лояльность представителей целевой аудитории, наклейки можно выдавать в рамках рекламных и маркетинговых акций. Например, за каждую покупку в магазине, приобретение отдельных товаров, участвующих в акции, для проведения специальных розыгрышей призов.

Использования наклеек в рекламе товаров и продвижении брендов становится популярным решением. В изготовлении такая полиграфия обходится сравнительно недорого, но за счет грамотного подхода к дизайну и исполнению становится эффективным инструментом привлечения и удержания внимания.