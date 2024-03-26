5 правил хорошей визитки

В процессе осуществления деловой коммуникации отдельная роль отводится использованию качественной полиграфии. И главным «атрибутом общения» здесь выступают визитки. Это карточки из плотного картона, на которых размещается контактная информация отдельного лица, представляющего компанию, или фирмы в целом. Благодаря продуманному оформлению и текстовому наполнению такие изделия помогают правильно позиционировать бизнес, создают предпосылки для положительного восприятия бренда в сознании целевой аудитории.

Поскольку изготовление визиток занимает мало времени, а стоимость производства является предельно низкой, компаниям жизненно необходимо использовать этот полиграфический формат в достижении своих имиджевых, рекламных и маркетинговых целей. Чтобы визитки могли полноценно решать возложенные на них задачи, расскажем о наиболее важных аспектах их подготовки и дизайна.

Правило 1: Простота и минимализм в дизайне визитки

Размеры визитной карточки настолько малы, что разместить большой объем информации не удастся. Поэтому нужно тщательно подходить к проработке информационных блоков. Обычно структура визитки выглядит следующим образом:

ФИО владельца, наименование фирмы или магазина;

должность человека, описание основного направления работы (например, менеджер по продажам, продажа стройматериалов и т.п.);

контактные данные (номер телефона, e-mail, адрес офиса).

На классических визитках печать односторонняя. Однако сегодня все чаще заказчики используют и вторую сторону карточки. Здесь удобно размещать схемы проезда, графики работы организации, QR-коды для быстрого перехода на сайт.

Правило 2: Ясность и читаемость информации на визитке

На самом деле, чем проще оформлена визитка, тем лучше воспринимается информация, которую она содержит. Не стоит экспериментировать со шрифтами, использовать фигурные начертания, обилие цветов и элементов декора. Символы должны хорошо считываться, их размер должен быть достаточным для комфортного прочтения.

Правило 3: Уникальность и запоминаемость визитки

Чтобы визитная карточка запомнилась, выделялась среди аналогичной полиграфии других компаний, нужно использовать определенные элементы привлечения внимания. В такой роли допускается использовать:

дизайнерскую бумагу с разными визуальными эффектами;

элементы фирменного стиля (логотип, слоган);

корпоративные цвета и шрифты.

Правило 4: Соответствие дизайна визитки бренду и целям компании

Визитные карточки одновременно являются элементом деловой коммуникации и носителем имиджа компании. Они должны создавать благоприятное представление о фирме, ее деятельности. Чем крупнее бизнес, тем солиднее должна быть визитка. И, напротив, использование дорогой бумаги, эксклюзивных шрифтом неуместно для небольших магазинчиков, частных мастеров и т.п.

Правило 5: Наличие четкой контактной информации и Call-to-Action

Визитная карточка должна и может побуждать к определенным действиям. Нужно обязательно обозначать это отдельным блоком: приглашать на консультацию или к совершению покупке, переходу на сайт. Чтобы это стало возможным, обязательно отдельным блоком подают контакты компании или ее представителя, для быстрого перехода на сайт можно нанести QR-код.

Визитки — наиболее простой и доступный для бизнеса полиграфический формат. Чтобы они решали поставленные задачи и создавали необходимое впечатление, стоит внимательнее подходить к их оформлению, опираться на традиционные, проверенные временем правила дизайна и печати.