Значение кинологического лагеря в дрессировке собак

Интенсив для четвероногих друзей человека, а также их хозяев при поддержке грамотных кинологов — это и есть кинологический лагерь. Такое понятие появилось недавно. В настоящий момент данное направление деятельности набирает обороты. Причина заключается в том, что на подобных выездах удается быстро и, главное, эффективно отработать все элементы дрессировки, решить имеющиеся в отношениях между собаководами и их питомцами вопросы.

Лагерь для дрессировки: для кого он

Итак, основная цель деятельности лагеря, в котором работают кинологи, заключается в выстраивании правильных взаимоотношений между животным и его владельцем. Кроме того, на выездных мероприятиях происходит социализация питомцев. Ведь именно здесь одновременно находится множество других людей, псов. Четвероногий друг учится слушать своего владельца, воспринимать команды, не отвлекаться при этом на внешние раздражители, прочие факторы.

В кинологическом лагере проводятся занятия в нескольких направлениях, в их числе:

проработка трюков. Обучение собаки разного рода трюкам, командам;

натаскивание на взятие следа;

ведение розыскных работ по запаху (ноузворк);

имитация погони за добычей, ее поимка (один из видов «собачьего» спорта —курсинг);

преодоление полосы препятствий (аджилити);

обучение послушанию.

Во время нахождения в лагере владельцу совместно с питомцем удается подготовиться к сдаче разного рода нормативов, в том числе тех, которые необходимы для последующего участия питомца в выставках, племенном разведении.

Нужны ли занятия

Кинологический лагерь — новое направление, о котором известно не каждому владельцу собаки. Узнав о возможности посетить его, владелец животного задумывается о том, насколько полезна данная услуга.

Практика показывает, что занятия с кинологами на подобных площадках приносят ощутимую пользу. Удается индивидуально разобрать и решить проблемы с питомцем, в том числе поведенческого характера. Занятия проводят специалисты, которые имеют не только многолетний опыт работы с животными, но и знакомы со специфическими особенностями той или иной породы собак.

Владельцы животных отмечают, что в результате удается улучшить взаимодействие с животным, скорректировать поведение собаки, заслужить ее доверие, социализировать и развить питомца. Это очень важно в особенности для тех людей, кто содержит и разводит собак охранных, служебных пород.