Признаки запоя

Запой считается признаком тяжелой алкогольной зависимости и требует медицинского вмешательства (подробнее тут https://www.doctorshorin.ru/lechenie-alkogolizma/).

Во время запоя человек непрерывно употребляет алкоголь в течение нескольких дней. Пьющий перестает контролировать действия и количество выпитого спиртного. Для достижения эффекта опьянения выпивается все больше алкоголя.

После прекращения употребления спиртного у человека начинают трястись руки, появляются тревога и раздражительность. Запойный избегает общения с близкими и друзьями, теряет интерес к работе и увлечениям. После неудачных попыток бросить пить, частота приема спиртного увеличивается.

При стрессовых состояниях люди со слабым характером пытаются избавиться от неприятных эмоций с помощью алкоголя. К запойным состояниям приводит и генетическая предрасположенность к алкоголизму.

Вывод из запоя в домашних условиях

Часто близкие пытаются отрезвить алкоголика в домашних условиях, используя подручные средства. Запойному дают настои лекарственных трав. В пищу добавляют лечебные препараты. Такие действия обычно ведут к обострению ситуации.

Когда алкоголик резко бросает пить без соответствующего лечения, у него нарушается работа сердца. Дело может закончиться инфарктом или инсультом.

Лечение запоев требует комплексного подхода и невозможно без участия квалифицированного специалиста.

Вызов нарколога на дом

Для выведения человека из запоя, следует обратиться за помощью к квалифицированному наркологу. При тяжелых стадиях или отравлении поддельным алкоголем нарколога вызывают на дом.

До приезда врача рекомендуется убрать из дома спиртное и давать больному обильное питье.

Прибывший специалист обследует пациента, выяснит тяжесть состояния и сделает экспресс-анализ крови. Затем проведет сеанс полного вытрезвления, чтобы купировать похмельный синдром. На восстановление уйдет 2-3 часа.

За это время будет проведена детоксикация с целью очищения организм от продуктов распада алкоголя. Для процедуры используется капельница, которая включает солевой раствор, сорбенты, мочегонные препараты и витамины.

Детоксикация уменьшит тягу к употреблению алкоголя, снимет похмельный синдром и нервное напряжение.

Затем доктор наблюдает за пациентом еще в течение 2-3 часов. При возникновении экстренных ситуаций, больному оказывается необходимая помощь. После сеанса нарколог назначает медикаменты и расписывает прием на несколько дней.

В дальнейшем больному предлагается лечение в стационаре для гарантии полного выздоровления. Если запойный находится в особо тяжелом состоянии, его экстренно госпитализируют для оказания помощи в стационаре.

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