Головная боль: три основных типа и советы по избавлению от нее

Головная боль — это распространенная проблема со здоровьем, которая затрагивает население всех возрастов независимо от пола. Вероятно, в мире нет ни одного взрослого человека, у которого бы не возникало данное заболевание, и он не мучился бы общим дискомфортом. Оказывается, что в зависимости от причины это недомогание может быть временным или хроническим. В любом случае оно весьма существенно влияет на качество жизни.

В лечении такого недуга наиболее важным является то, чтобы устранить причину. Только тогда, когда вы будете знать как можно больше о характере возникновения этой болезни, вы сможете навсегда избавиться от нее раз и навсегда.

Ознакомьтесь со следующими фактами

— Семь на десять человек испытывают головную боль каждый год.

— Среди американцев от хронической формы этого заболевания страдает 45 миллионов человек.

— Большинство атак головной боли длится короткое время, но есть такие, которые могут длиться неделями!

Типы данного недуга

1. Боль напряжения (тензионный тип).

Самый «популярный» тип как у детей, так и у взрослых. Описывается как тупая боль с одной или обеих сторон головы. Длится от нескольких минут до нескольких дней. Часто начинается с задней части головы и продвигается вперед.

Самые частые причины: стресс, гнев, беспокойство, усилие. Также может быть вызвана напряжением мышцы плеча, шеи, головы или челюстей. Также у 60% людей, имеющих этот тип головной боли, отмечается, что проходит он во время физической активности (имеется в виду спорт).

2. Мигрень

Начинается тупой болью, которая быстро становится невыносимой — то есть появляется пульсирующая боль, которая длится от нескольких часов до нескольких дней. Она может занимать как левую, так и правую половину головы. При движении ее интенсивность растет. Может привести к тошноте, рвоте, повышенной чувствительности к свету и шуму.

Аура — предшествует головной боли. Описывается как видение «тумана» или/и зубчатых или волнистых линий, точек, мигающих огней. Некоторые видят слепые точки в одном или обоих глаз. 20% страдающих мигренью испытывают ауру.

Мигрень чаще всего появляется до 30 году жизни. Может быть вызвана погодой, некоторыми продуктами, употреблением кофеина, вредными привычками.

3. Кластерные головные боли.

Острые, интенсивные боли, появляющиеся чаще всего от глаз. Могут возникать несколько раз в день, нападая группами (в нескольких местах одновременно). Считается что химические реакции, вызывающие расширение кровеносных сосудов головного мозга, могут быть их причиной.

Симптомы: покраснение глаз, слезотечение, насморк, боль с обеих сторон головы. Исследования показывают, что мужчины имеют кластерные боли чаще, чем женщины.

Факты о головной боли

Три из четырех приступов головной боли вызваны напряжением шеи или головы.

Диагностируется более 150 хорошо различимых типов головной боли. Основные категории — это боль первоначальная (напряжение, мигрень, кластерные боли) и вторичная — вызвана ушибом.

Довольно часто воспаление пазух является причиной данного недуга.

70% людей, страдающих таким заболеванием, не придают ему особого значения и не связываются по этому вопросу с врачом.

Как избежать головной боли?

— Соблюдайте здоровую диету.

— Запишите дату и время, тип и продолжительность боли — если она будет циклически повторяться — обратитесь к врачу!

— Избегайте кофеина, алкоголя и табака.

— Старайтесь разряжать стресс

— Практикуйте физические упражнения.

— Ешь обычную пищу.

— Много отдыхайте.