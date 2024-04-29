ТОП-4 причины продать старый автомобиль

Все мы знаем, что машина далеко не вечна. Сколько бы она ни стоила, какими бы опциями не оснащалась — это всего лишь металл с пластиком, которому отведено от силы лет тридцать. Поэтому многие не видят смысла в покупке дорогих автомобилей, а тем более в их приобретении в кредит, когда ежемесячно на протяжении нескольких лет придется отдавать приличную часть своего дохода.

И тут еще важно распознать, когда у машины приближается конец, чтобы вовремя от нее избавиться. Ведь одно дело замена катализатора на пламегаситель, цена на который не так высока, а другое дело — вышедший из строя двигатель или сгнивший кузов. Рассмотрим автомобильные проблемы, которые не сулят ничего хорошего.

Записаться на диагностику катализатора можно здесь!

Коррозия кузова

Каким бы прочным ни было ЛКП или оцинковка, рано или поздно металл начинает гнить. Это проблема, которую победить сложно. Наступает момент, когда ржавчина полностью убивает машину. Это касается хоть «Жигуля», хоть «Майбаха». Время не щадит ни бюджетные, ни премиальные автомобили. Даже углепластик начинает портиться. Безусловно, мовили и антигравии помогут продлить срок службы металла, но это лишь отсрочит неизбежное.

Когда на кузове начинает вспучиваться краска и пробиваться ржавчина — это верный знак того, что пора бы продавать машину, пока за нее еще можно выручить хоть что-то. Пытаться побороть напасть можно, но эффект будет временным.

Стук мотора

Кузов — это самая дорогая часть автомобиля, а на втором месте идет двигатель, и без него уж точно машина не поедет. Конечно, мотор можно откапиталить или поставить контрактный, но цена вопроса, что называется, «кусается».

Проблема еще в том, что производители пытаются на всем экономить, при этом повышать характеристики двигателя, усложнять конструкцию. Это все приводит к уменьшению ресурса силового агрегата. Некоторые производители доходят до того, что закладывают ресурс двигателей всего 150 тыс. км.

О том, что с мотором что-то не так говорят следующие симптомы:

Перегрев.

Изменение геометрии головки блока цилиндров.

Большой расход масла.

Разрушение турбины.

«Кулак дружбы».

Туту нужно задумываться либо о капитальном ремонте, либо о продаже машины.

Гнутый подрамник

Даже совсем простенькое ДТП способно изменить геометрию подрамника, что приведет к изменению силовой структуры машины. Это сопровождается массой проблем для водителя: автомобиль теряет управляемость, начинается усиленный износ шин. На такой машине продолжать ездить опасно.

Чтобы выровнять подрамник, придется установить новые детали и использовать специальные установки. Но после таких манипуляций кузов уже не будет таким же прочным, как прежде, поэтому никто не скажет, как он себя проявит в новой аварии. Поэтому от такой машины лучше избавляться.

Пробой прокладки ГБЦ

Сама по себе прокладка головки блока цилиндров стоит копейки, зато она может погубить весь двигатель, а вместе с ним и машину. Дело в том, что дорого будут стоить работы по замене, ведь они сложны и требуют определенной квалификации.

Когда прокладка повреждается, в двигателе происходит смешение масла и охлаждающей жидкости, и эта смесь попадает в цилиндр. Из-за этого двигатель перегревается, а саму ГБЦ коробит.

Проявляется эта неисправность по-разному, но, чтобы разобраться придется разобрать силовой агрегат, купить множество расходников, комплект ГРМ и отшлифовать плоскости ГБЦ и самого блока. Во многих случаях легче купить новый двигатель, а иногда и машину.

Каждая из описанных проблем не говорит о том, что машина завтра встанет. Но это повод задуматься над тем, что порам бы обновить автомобиль. Старый если не утилизировать, то продать.