Продажа внедорожника в концерне на выгодных условиях

Сегодня автолюбители практически не ограничены в выборе и имеют возможность выбрать автомобиль своей мечты при наличии финансовых возможностей. Внедорожник Oting «Паладин» способен удовлетворить запросы даже самых искушенных и требовательных покупателей. Производитель позиционирует его как семейный автомобиль для респектабельных, состоятельных людей.

Особенности и преимущества внедорожника

У автомобиля есть ряд весомых преимуществ, за которые его любят покупатели.

Стильный, лаконичный, слегка агрессивный внешний вид. Экстерьер авто в стиле «унисекс» делает его оптимальным вариантом и для мужчин, и для женщин.

Высокий клиренс делает его без всяких преувеличений вездеходом. Это означает, что на внедорожнике легко можно перемещаться не только в пределах города, но и по пересеченной местности.

Стильный, современный интерьер. Это изюминка авто, которую успели оценить и полюбить ценители комфорта. Для отделки салона использовались стильные, качественные материалы.

Топовая комплектация оснащена 7-ми дюймовой приборной панелью с наплывающими стрелками спидометра и тахометра, а также 12-ти дюймовым тачскрином на приборной панели.

Просторный салон, комфортабельные кресла. Топовые комплектации оснащены подогревом всех кресел салона.

Вместительный багажный отсек объемом 1170 д.

Внедорожник оснащен 2.0 литровым бензиновым мотором с турбокомпрессором.

Мощность двигателя в зависимости от комплектации составляет 218-228 л.с.

Объем топливного резервуара составляет 73 литра.

Максимальная скорость составляет 160 км/ч.

С нуля до сотни разгоняется за 10.3 секунды.

Стоимость и покупка в Самаре

Базовая комплектация авто обойдется в 3 800 000 рублей, стоимость Premium комплектации стартует от 4 300 000 рублей, версия Intellect стартует от 4 400 000 рублей.

Купить внедорожник OTING Paladin в Самаре можно в концерне SINOMACH. Продажа осуществляется на официально посредством договора на выгодных условиях. В наличии есть разные комплектации и цветовые решения. По желанию клиента сотрудники концерна проведут тест-драйв в любое удобное время по согласованию с потенциальным покупателем.

Всем покупателям внедорожника предоставляется сервисное обслуживание и гарантия производителя. Если клиент не обладает всей суммой, необходимой для покупки внедорожника, он может оставить заявку на кредит. Сделать это можно в самом концерне, нет необходимости отправляться в банк.

Связаться со специалистом или менеджером концерна можно по телефонам, указанным на сайте концерна, а также посредством формы обратной связи. На сайте есть подробное описание каждой комплектации, подробные фото и видео. Они позволяют понять и оценить все преимущества каждой версии автомобиля и записаться на тест-драйв наиболее подходящего авто. Кроме этого, на сайте концерна есть отзывы реальных покупателей и автовладельцев, которые уже эксплуатируют своего железного коня определенный период и могут поделиться своими впечатлениями.

Менеджеры концерна — это высококвалифицированные, опытные сотрудники. Они ответят на любой вопрос и проконсультируют относительно возможностей, правил оформления сделки.

Покупка автомобиля в концерне, который представляет производителя — это гарант надежности. Покупатель может не опасаться того, что столкнется с мошенниками и потеряет свои деньги или приобретет не совсем то, что ожидает. Все сделки максимально честные, нет дополнительных процентов, скрытых комиссий, и прочих нюансов.